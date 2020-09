AstraZeneca niega que voluntario de ensayo tenga enfermedad nerviosa

La empresa farmacéutica AstraZeneca, que trabaja con la Universidad de Oxford en el desarrollo de una vacuna contra la covid-19, contradijo un informe según el cual un voluntario de las pruebas de la vacuna en el Reino Unido presentó una rara enfermedad en el sistema nervioso que podría haber sugerido graves problemas de seguridad del biológico en desarrollo.

AstraZeneca respondió así, este jueves, a un informe de la CNN que citaba documentos que indicaban que el diagnóstico del participante fue confirmado como mielitis transversa.



El diagnóstico se "basó en hallazgos preliminares" y es inexacto, dijo la farmacéutica con sede en Cambridge (Inglaterra) en un comunicado enviado por correo electrónico.



La mielitis transversa se ha relacionado tanto con vacunas como con infecciones virales y el biológico de AstraZeneca contiene un virus que ha sido alterado para evitar que se prolifere en las personas.



Un diagnóstico poco después de la vacunación aumenta la posibilidad de que el virus utilizado en la vacuna o algún otro componente haya desencadenado de alguna manera la extraña reacción. Representantes de CNN no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.



Es la primera vez que AstraZeneca descarta específicamente dicho diagnóstico. El director ejecutivo, Pascal Soriot, había manifestado que no estaba claro que el participante del ensayo tuviera la afección. Más tarde, un documento publicado en línea por Oxford indicó que los síntomas de la persona incluían debilidad en las extremidades o"alteración de las sensaciones" y que era poco probable que estuvieran vinculados a la vacuna.



"No podemos comentar más sobre este caso individual debido a las normas internacionales que rigen la integridad de los ensayos clínicos y la protección de la privacidad de las personas", dijo la compañía el jueves.



En todo caso, las preguntas continúan rodeando la enfermedad del participante, lo que ha generado preocupaciones sobre la seguridad de las vacunas y ha aumentado la inquietud sobre cuándo podrían estar listas las primeras contra el coronavirus.



Los ensayos de la vacuna Oxford-AstraZeneca se reanudaron en el Reino Unido durante el fin de semana, después de una pausa para investigar el evento adverso, mientras que los investigadores en Sudáfrica también reiniciaron las pruebas. Pero un gran ensayo estadounidense de la vacuna aún está en espera.



AstraZeneca está hablando con la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), que está revisando la información relacionada con el episodio y decidirá cuándo puede reanudarse el ensayo de la vacuna en el país, según el comunicado.

