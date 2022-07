De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el asma es una de las principales enfermedades no transmisibles que afecta a niños y adultos en el mundo, y se calcula que para el 2019 había 262 millones de personas afectadas por esta enfermedad.



Es importante recordar que el asma no tiene cura, pero un tratamiento adecuado con medicamentos inhalados, señaló la OMS, puede ayudar a controlar la enfermedad y facilitar llevar una vida normal y activa.



Frente a esta situación puede surgir la pregunta de si algún tipo de comida puede afectar, para bien o para mal, el asma.



Al respecto, de acuerdo con información publicada por Mayo Clinic, organización sin fines de lucro de atención médica, investigación y educación en temas de salud, no hay ninguna dieta para el asma que elimine sus síntomas.



No obstante, la organización señaló que hay medidas que podrían ayudar como comer lo suficiente para mantener un peso saludable, recordando que el exceso de peso puede empeorar el asma.



La clínica también dijo que las frutas y verduras son una buena fuente de antioxidantes como betacaroteno y vitaminas C y E, que pueden ayudar a reducir la hinchazón y la irritación o inflamación por el asma.



En el mismo sentido, la entidad recomendó evitar alimentos que desencadenen alergias ya que las reacciones alérgicas a los alimentos pueden causar síntomas de asma.



Además, Mayo Clinic señaló que las personas con un asma más grave quizás tengan niveles bajos de vitamina D, por lo que podría ayudarles consumir leche, huevos y pescado para incrementar esos niveles, al igual que pasar unos minutos al aire libre y al sol.



La organización recomendó evitar los sulfitos, que se usan como conservadores en los vinos, la fruta seca, los encurtidos, los camarones frescos y congelados, y otros alimentos, puesto que pueden desencadenar síntomas de asma en algunas personas.



Finalmente, la clínica señaló que ningún alimento va a curar el asma, pero tener una dieta equilibrada puede mejorar la salud en general.



En todo caso, recuerde que ante dudas sobre la salud la primera medida es que consulte con su médico para obtener una orientación especializada sobre el tema.

