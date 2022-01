Recientemente, el Ministerio de Salud y Protección Social anunció que el nuevo pico de contagios por ómicron, no afectará el retorno a clases de los menores de edad en el país.



Según la entidad, se ha "demostrado una menor transmisibilidad y severidad de la infección por covid- 19 en pediatría, así como la importancia de las instituciones educativas para el desarrollo integral", razón por la cual, el retorno a las clases presenciales en los colegios es un hecho. Sin embargo, llama la atención que las tasas más bajas de vacunación en el país corresponden a este grupo etario.



De acuerdo con las cifras que presentó Victor Muñoz, Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la república, con corte al 31 de diciembre de 2021, sobre la vacunación por grupos etarios en el país, los menores desde los tres hasta los quince años no alcanzaban el 70 por ciento de vacunación en primeras dosis.



El último reporte de vacunación del Ministerio de Salud, con corte al 9 de enero, sobre los indicadores de inmunización en niños de tres a once años, menciona que 3'235.239 niños y niñas en el país están vacunados con primeras dosis. Esto corresponde únicamente al 45,4 por ciento de personas inoculadas.



El mismo documento, señala que 1'224.223 menores de once años se han vacunado con segundas dosis o esquemas completos de vacunación, cifra que equivale al 17,2 por ciento del total estipulado por el Plan Nacional de Vacunación (PNV).



A pesar de las cifras, la entidad sostiene que "la evidencia científica disponible hasta el momento señala que los casos detectados en las instituciones educativas están asociados generalmente a contagios adquiridos en la comunidad y no dentro de la institución. El cambio en el número de casos asociado a la reapertura de instituciones educativas fue relativamente bajo en comparación con los casos presentados previos a la apertura de las instituciones".



Por otro lado, expertos han argumentado que el cierre de instituciones educativas no mostró mayor efecto en la transmisión por la nueva variante del covid-19 y la apertura controlada de escuelas tiene un cambio muy bajo en el número reproductivo de una enfermedad infecciosa.



Además, las autoridades señalan que la propagación entre niñas, niños y adolescentes se mantuvo menor a la observada en adultos, a pesar de mantener abiertas las escuelas en países como Finlandia y Suecia.



Cabe resaltar que, desde el Gobierno nacional y las entidades de Salud se está haciendo un llamado constante para que los padres asistan con los menores de edad a los puestos de vacunación instalados en todo el país.



Julián Fernández, director de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud y Protección Social, recordó que "es muy importante reforzar las medidas básicas de bioseguridad, pero también la protección de la población. Sabemos que ómicron tiene una menor severidad, afortunadamente, y que sus incrementos de casos no se traducen en un incremento significativo en hospitalizaciones y muertes, especialmente en poblaciones vacunadas".

