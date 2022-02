Aún parecen lejanos los días en que el expresidente de los Estados Unidos Donald Trump recibió las dosis de Regen-CoV (de la compañía estadounidense Regeneron), un anticuerpo monoclonal que se investigaba para combatir el covid-19 y que –casi de manera experimental pero forzada– fue administrado al primer mandatario norteamericano como una medida de emergencia.



Sin duda, este paso fue calificado como algo prometedor, dado que Trump superó el covid-19 y consecuentemente se empezó a pensar en tratar una enfermedad que hasta ese momento –finales de 2020– había acabado con la vida de miles de personas en dicho país y en el mundo.



Poco tiempo después la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA) le dio el aval al Regen-Cov, que paradójicamente fue el primero en retirarse del mercado.



Esta es apenas una de las caras que presenta la carrera para la producción de medicamentos para enfrentar el covid-19, la cual ha tenido como protagonistas en estos dos años de pandemia desde el plasma de convalecientes –que intentaron utilizar los anticuerpos de defensa como herramienta para mejorar el pronóstico de personas en las UCI que luchaban contra el mal– hasta el Regen-CoV, que prontamente dejó de estar vigente.

La finalidad de los anticuerpos monoclonales es ayudar al sistema inmunitario a reconocer y responder eficazmente al virus. Suelen ser medicamentos administrados en pacientes de doce años o más que se encuentran hospitalizados o que tienen un alto riesgo de enfermedad grave por covid-19. Estos se inyectan vía intravenosa y los expertos se refieren a ellos como “un coctel” porque comúnmente se combinan para tratar el virus.

Un cóctel intravenoso

En el caso del Regen-CoV, los investigadores aislaron dos anticuerpos muy potentes, producidos por personas que se recuperaron con éxito de covid-19, a los que llamaron casirivimab e imdevimab.



Al principio resultaron ser bastante eficientes y se probó que podían reducir el riesgo de infección sintomática en un 81 por ciento en pacientes con casos leves del virus. Sin embargo, las autoridades no lograron confirmar si se trataba de medicamentos competentes ante el contagio por la variante ómicron y decidieron eliminar su autorización.



Algo parecido sucedió con el uso de los medicamentos bamlanivimab y etesevimab, dos anticuerpos monoclonales desarrollados por la farmacéutica estadounidense Eli Lilly, cuya empresa decidió retirarse del proceso de evaluación que se desarrollaba con la Agencia Europea de Medicamentos (EMA).



A pesar del retiro de algunos de estos anticuerpos como uso de emergencia por las autoridades, muchos otros tratamientos similares han logrado demostrar que son competentes en el tratamiento de pacientes con covid-19 grave, incluyendo aquellos que se han contagiado con las nuevas cepas del virus.

En la ilustración, los anticuerpos (azul claro) atacan una partícula de coronavirus (rosado). Foto: iStock

El informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre los recientes tratamientos con medicamentos monoclonales ha señalado que los primeros resultados de los estudios muestran una reducción en la tasa de hospitalizaciones hasta de un 70 por ciento si se toman a tiempo, lo que puede salvar centenares de vidas.



Recientemente, la FDA autorizó el uso de emergencia para el tratamiento de anticuerpos monoclonales de la farmacéutica con sede en Reino Unido AstraZeneca, conocido como Evusheld, argumentando su efectividad ante el contagio de la variante ómicron. Este coctel combina tixagevimab con cilgavimab y, por tanto, se administran de forma conjunta.



Las autoridades sanitarias estadounidenses aseguran que una dosis de este tratamiento –mediante dos inyecciones intramusculares sucesivas– puede ser eficaz para la prevención previa a la exposición durante seis meses.



De hecho, la FDA explicó que los datos que sustentan la autorización del tratamiento creado por AstraZeneca provienen del ensayo clínico ‘Provent’, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo en adultos mayores de 59 años o con una afección médica crónica preespecificada, ya que son quienes tienen mayor riesgo de sufrir las complicaciones del covid-19.



Como Evushed, son muchos los medicamentos que han probado su efectividad en el tratamiento del covid-19 grave. A principios de este año la OMS autorizó el uso de los medicamentos baricitinib y sotrovimab. De acuerdo con la información entregada por la entidad, el aval al uso de estos medicamentos se dio después de varias evaluaciones hechas principalmente por expertos internacionales que trabajan en un grupo de desarrollo de directrices de la agencia sanitaria y cuyos resultados se publicaron en la revista médica British Medical Journal.



El baricitinib es un antiinflamatorio utilizado especialmente en el tratamiento de la artritis reumatoide, mientras que el sotromivab es un fármaco nuevo que se ha testeado para tratar pacientes con riesgo de desarrollar covid-19 moderado a grave y está en uso en Reino Unido, entre otros países.

La FDA se compromete a acelerar el desarrollo y la disponibilidad de tratamientos para el covid-19 durante esta emergencia de salud pública sin precedentes

TWITTER

En este caso, Médicos Sin Fronteras señaló que en muchos países el baricitinib está bajo patente de la empresa estadounidense Eli Lilly, que lo vende a un precio cercano a los dos mil dólares, y que eso podría afectar el uso de este medicamento para los tratamientos de pacientes en países de menos recursos.



Por otro lado, el sotrovimab es un medicamento que comenzó a ser utilizado por el Servicio Nacional de Salud de Reino Unido (NHS), para probarlo en el tratamiento en pacientes afectados moderadamente por el covid-19.



De acuerdo con expertos, el sotrovimab es un anticuerpo monoclonal que se administra como transfusión a receptores de trasplantes, pacientes con cáncer y otros grupos de alto riesgo. Según los resultados de las investigaciones realizadas por la OMS y el NHS, este redujo el riesgo de hospitalización o muerte en un 79 por ciento.

Los antivirales

Por otra parte, en los últimos años los científicos han probado algunos antivirales –un tipo de fármaco que se utiliza para tratar infecciones producidas por un virus– que evitan que este ‘secuestre’ las células para combatir el nuevo coronavirus.



Facebook Twitter Linkedin

Algunos medicamentos se recomiendan solo en pacientes en condiciòn grave por covid-19. Foto: Jaiver Nieto Álvarez / ETCE

En primera medida, el remdesivir, fabricado por la farmacéutica estadounidense Gilead Sciences, obtuvo la aprobación de la FDA en razón a los alentadores resultados de los estudios clínicos previos que mostraron reducción del tiempo de recuperación de personas hospitalizadas con covid-19 de 15 a 11 días.



Lo cierto es que en mayo de 2020 la FDA emitió una autorización de uso de emergencia para utilizar remdesivir en pacientes graves y para agosto de ese año la autoridad sanitaria extendió esta autorización para todos los pacientes con covid-19, sin importar la severidad de la afectación.



“La FDA se compromete a acelerar el desarrollo y la disponibilidad de tratamientos para el covid-19 durante esta emergencia de salud pública sin precedentes”, dijo en ese entonces el doctor Stephen M. Hahn, M. D., comisionado de la FDA. Y, desde entonces, la autoridad sanitaria ha priorizado la evaluación riesgo-beneficio de los productos médicos para atender la pandemia bajo rigurosos estándares científicos.



Del mismo modo, el mulnopiravir fue diseñado originalmente contra la influenza, pero los laboratorios Ridgeback Biotherapeutics y Merck colaboraron para desarrollarlo como un tratamiento contra el covid-19.



Una de las características de este medicamento es que es una pastilla, lo cual facilita su administración y se constituye como una ventaja frente a los antivirales que se suministran por vía intravenosa. Tras varios intentos, en octubre del año pasado los fabricantes presentaron resultados esperanzadores de los análisis, los cuales arrojaron que este antiviral redujo a la mitad el riesgo de hospitalización y muerte.



Cabe mencionar que el Reino Unido fue el primer país en otorgar autorización de uso de emergencia en adultos, pero actualmente más de treinta países lo han avalado.



Por su parte, la farmacéutica estadounidense Pfizer –que también desarrolló una de las vacunas ARNm contra el covid-19– propuso una mejora de su fármaco para tratar el síndrome respiratorio agudo grave, elaborado a principios de la década de los 2000 y, al igual que Merck, el medicamento es en forma de pastilla, la cual se conoce como paxlovid. En marzo de 2021 entró en fase de ensayos clínicos y en julio la farmacéutica informó el inicio de un ensayo en fase tres del que se esperan resultados en octubre de 2022.

El aprobado en Colombia

A finales de enero de este año el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) aprobó la Autorización Sanitaria de Uso de Emergencia (Asue) para el antiviral molnupiravir, desarrollado por la farmacéutica Merck Sharp & Dohme, contra el covid-19 en el país, el primero y el único tratamiento que cuenta con el visto bueno de la entidad sanitaria en el territorio nacional.



Facebook Twitter Linkedin

A un año del inicio del Plan Nacional de Vacunación, más del 80% de la población en Colombia tiene al menos una dosis de la vacuna contra covid-19, la cual ha demostrado que evita la enfermedad grave. Foto: Jaiver Nieto Álvarez / ETCE

No obstante, el medicamento estará destinado para un grupo específico de personas, por lo que se aprobó con algunas características especiales para su indicación, entre ellas que solo se suministrará solo bajo fórmula médica, adultos mayores que no estén vacunados y que además no hayan presentado previamente covid-19, con al menos un factor de riesgo para desarrollar el virus grave.



Han transcurrido más de tres años desde que la Organización Mundial de la Salud informó sobre el primer caso confirmado del virus fuera de China. Desde entonces, se han probado más de treinta tratamientos seguros y eficaces para combatir esta enfermedad que a la fecha deja cerca de seis millones de víctimas mortales en el mundo.



De ahí que la ciencia sigue en la búsqueda de opciones y desarrollos que permitan salvar vidas, así como lo han hecho las vacunas contra covid-19, las cuales según evidencia científica reducen en altas proporciones el riesgo de hospitalización y muerte.



UNIDAD DE SALUD