Así son los pansexuales / Sexo con Esther

Es hora de aclarar términos en materia de atracción sexual, en razón a que ciertas tendencias pueden generar confusión y hasta discriminación, incluso, por parte de personas que pregonan respeto y libertad a la hora de escoger con quien meterse bajo las sábanas.



Siempre he defendido el derecho que tienen las personas de ir a la cama con quien quieran y con quien se sientan a gusto, con tal de que esto se ejerza en un marco de responsabilidad, respeto mutuo y al amparo de las normas legales, en razón a que ninguna libertad puede desbordar los límites de la justicia. Hasta aquí la perorata.

Aunque lo mandado exige no meterse en los polvos de nadie, hoy lo hago para hablar de Bella Thorne, la recordada niña Disney que, a pesar de que en el 2016 había manifestado su homosexualidad, se acaba de declarar pansexual y que se dio cuenta de su inclinación después de que alguien le explicara “a fondo” lo que significa el término.



A juzgar por el revuelo y los comentarios causados por esta afirmación, al parecer no era solo la actriz la que necesita profundizar en estos terrenos marcados por la mojigatería y la desinformación.

Para empezar, algunos de sus seguidores en las redes calificaron esto como una extensión publicitaria de su homosexualidad, otros la lanzaron al bando de los bisexuales, unos pocos la trataron de desadaptada y hubo quienes la matricularon como omnisexual.



Allá Thorne y sus gustos, reitero, pero no sobra aclarar que la pansexualidad no hace referencia a que se puede encontrar placer con todo lo que existe en la naturaleza (persona, animal o cosa), sino que es experimentar gusto por todas las identidades de género sin importar el género.



Mejor dicho, ser pansexual es sentir atracción estética, amorosa o sexual por todas las formas de género, incluidas las que concuerdan con el sexo biológico (cisgénero) y las que tienen desacuerdo (transgénero).



Ahora, que los pansexuales tengan esos gustos variados no quiere decir que sean inestables sobre el catre, sino que tienen un abanico amplio para elegir y se dan la libertad para hacerlo con base en sus deseos. Así de simple.



Ahora, que eso sea bien o mal visto, eso no cabe en esta historia. Son gustos y hay que respetarlos.



Ah, otro día les cuento que es la omnisexualidad. Hasta luego.



ESTHER BALAC

Para EL TIEMPO