Las infecciones de transmisión sexual (ITS), también llamadas enfermedades de transmisión sexual, representan un problema para la salud pública global. A diario, más de 1 millón de personas contraen una infección de transmisión sexual en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Si estas patologías no se tratan adecuadamente, pueden producir complicaciones cardiovasculares y neurológicas, infertilidad y una mayor probabilidad para adquirir VIH, de acuerdo con OMS.

Según el Ministerio de Salud cada hora a diez colombianos se les diagnostica una ITS, principalmente VPH, sífilis, herpes y gonorrea; siendo el grupo etario más afectado el de 15 a 34 las personas entre años. En las estadísticas nacionales son los hombres más vulnerables a las ITS, seguidos de las mujeres entre 15 y 44 años.

Según una investigación realizada por expertos de la Universidad de Antioquia, también son muy vulnerables los jóvenes entre 10 y 19 años por ser uno de los grupos de población con menor conocimiento sobre las ITS y más propenso a asumir prácticas riesgosas para la salud sexual.

“Las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) son causadas por varios agentes patógenos principalmente del grupo de bacterias y virus. La etapa de la vida de mayor riesgo de transmisión de las ITS está comprendida entre la adolescencia y el comienzo de la edad adulta; las mujeres son más propensas a tener ITS sin síntomas visibles", señala el ministerio de Salud.

Le contamos cómo son y cómo prevenir a las más comunes:

Virus del Papiloma Humano (VPH)

El Virus del Papiloma Humano, VPH, es una infección de transmisión sexual que se transmite por medio del contacto genital. De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) se trata de la ITS más común del mundo. De los 100 tipos existentes, la mayoría son asintomáticos y transitorios, por lo que desaparecen con el tiempo y sin necesidad de tratamiento.

Sin embargo, la CDC afirma que en otras ocasiones este virus puede provocar verrugas genitales, anormalidades en las pruebas de Papanicolaou o cáncer de cuello uterino.

Según la organización Prueba para la Vida, más del 80 % de las personas sexualmente activas se contagian de VPH en algún punto de sus vidas. Por lo tanto, su detección y tratamiento temprano pueden prevenir casos de cáncer.

La vacuna contra el VPH comenzó a aplicarse en Colombia en el 2012. Foto: 123RF

Existen vacunas para prevenir la transmisión del VPH de alto riesgo y de las que causan verrugas. Otras estrategias de prevención son: la disminución del número de parejas sexuales y el uso de preservativo, que no elimina la totalidad de riesgo de contagio, pero que disminuye la posibilidad.

Sífilis



La sífilis es producida por la Treponema pallidum, una bacteria que se transmite principalmente por contacto sexual y actúa en diferentes órganos: entre 2 y 6 semanas después de incubarse produce úlceras indoloras parecidas a una herida abierta en los genitales. Esta lesión se conoce como chancro y por lo general se cura en pocas semanas.

Luego se inicia la sífilis secundaria, que aparece hasta seis meses después de la desaparición del chancro y se caracteriza por dolor de cabeza, fiebre, ganglios crecidos y lesiones rosadas y sin dolor en manos y plantas de los pies, además de verrugas cerca de donde se formó el chancro. Estas lesiones son sensiblemente contagiosas.

Luego, la sífilis entra en una tercera fase, que aparece entre 1 y 20 años después. Los órganos comprometidos son el cerebro y la médula espinal, aunque también puede haber trastornos oculares y del corazón. En esta etapa puede producir la muerte. El tratamiento se basa en antibióticos tempranos, después de identificar la presencia de la bacteria o cuando se sospeche.

Según la CDC, la forma más segura de prevenir la sífilis es no tener relaciones sexuales o tenerlas solo con alguien que no esté infectado y que tenga relaciones sexuales solo con usted. Los condones pueden reducir su riesgo de contraer sífilis si los usa en forma correcta y cada vez que tenga relaciones sexuales.

Herpes



El herpes genital es una enfermedad muy común, causada por el virus del herpes simple tipo 1 o tipo 2. Se calcula que una de cada seis personas entre los 14 y los 49 años lo tiene, y se transmite por relaciones sexuales, anales, vaginales u orales. La forma más común es el contacto con personas que presenten lesiones activas por el virus (ampollas o llagas) o a través de secreciones genitales e, incluso, la saliva.

El herpes puede afectar la boca o los genitales Foto: iStock

Entre los síntomas están dolor intenso y ampollas dolorosas en áreas genitales que se pueden convertir en llagas. En casos agudos puede haber inflamación de ganglios, y en ocasiones se presentan dolor, escalofrío, fiebre y sensación de cansancio. Los síntomas aparecen de dos a tres días después de contraer la infección, aunque a veces puede tardar años.

Como el herpes oral es causado por el virus tipo 1, puede transmitirse de la boca a los genitales por relaciones sexuales orales. El diagnóstico es clínico, y no existe una cura; sin embargo, algunos medicamentos pueden prevenir o disminuir la duración de los brotes.

De acuerdo con la CDC la única manera de evitar el herpes genital es no tener relaciones sexuales vaginales, anales ni orales.

Sin embargo señalan que si usted es sexualmente activo, puede hacer lo siguiente para reducir sus probabilidades de contraer herpes genital:

Tener una relación mutuamente monógama a largo plazo con una pareja que no esté infectada con una enfermedad de transmisión sexual (que se haya hecho la prueba de ETS y haya obtenido resultados negativos). Usar condones de látex de manera correcta cada vez que tenga relaciones sexuales.

“Tenga en cuenta que no todas las llagas del herpes se presentan en las áreas que están cubiertas por un condón de látex. Además, el virus del herpes puede liberarse (esparcirse) de áreas de la piel que no tengan una llaga de herpes visible. Por estas razones, es posible que los condones no lo protejan completamente de contraer el virus”, enfatiza la CDC.

Gonorrea



La gonorrea es una enfermedad de transmisión sexual contagiosa, cada vez más resistente a los antibióticos, lo que la hace más difícil de tratar, según ha advertido la Organización Mundial de la Salud.

Gonorrea es el término genérico de la infección por la bacteria Neisseria gonorrhoeae, que se contagia por vía sexual y tiene un período de incubación de entre dos y ocho días, al cabo de los cuales se presentan los síntomas, que en los hombres se manifiestan con ardor al orinar y la presencia de una secreción amarillenta que sale por la uretra y con frecuencia se acompaña de una necesidad de orinar más veces que de costumbre, así como de malestar general.

En las mujeres, los síntomas son menos claros: lo más común es que se tenga una sensación muy ligera de picazón en los genitales y que exista un flujo vaginal anormal, de color blanquecino o amarillento.

En casos extremos y al avanzar se produce enfermedad pélvica inflamatoria con compromiso de los órganos anexos, incluidas trompas uterinas y ovarios, que pueden desencadenar cuadros severos e, incluso, en infertilidad.

Hacen falta medicamentos para curar la gonorrea oral. Foto: 123RF

El gonococo –como también se conoce a la bacteria causante de la infección– puede crecer además en la boca, la garganta, los ojos y el recto. Cuando la gonorrea no se trata a tiempo puede ocasionar problemas de salud graves y permanentes, tanto en hombres como en mujeres.

De acuerdo con la CDC existen varias formas de tener gonorrea. La primera es no tener relaciones sexuales. También puede evitarlo si tiene una relación mutuamente monógama a largo plazo con una pareja a quien se le hayan realizado pruebas y haya tenido resultados negativos para las ETS. Otro método de prevención es usar condones de látex y diques dentales en forma correcta cada vez que tiene relaciones sexuales.

No está de más recordar que para evitar contagiarse de enfermedades de transmisión sexual la recomendación de los expertos es siempre tener relaciones utilizando preservativos de barrera física, como el condón.

UNIDAD DE SALUD