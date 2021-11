Conozca las medidas de bioseguridad para el segundo Día Sin IVA

El próximo viernes 19 de noviembre se llevará a cabo en Colombia el segundo Día Sin IVA, acontecimiento importante dentro del proceso de reactivación económica, social y cultural en el país.



Al respecto, el ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz, destacó que es necesario mantener las medidas de bioseguridad para prevenir el incremento de contagios por aglomeraciones y aclaró cuales serán las medidas de cuidado que se deben acatar ese día para evitar alcanzar un cuarto pico del virus.



"Queremos desde el Ministerio de Salud, recordar a todos los colombianos que aun seguimos en pandemia, que el covid no se ha ido y que lo que estamos viendo en otros países -como los europeos- es un crecimiento de la afectación en el número de casos y un cuarto pico muy importante" mencionó el ministro.



El jefe de la Cartera también manifestó que, dada la realidad de que en Colombia se encuentra circulando la variante delta, es muy importante mantener los protocolos de bioseguridad. Recordó, además, que de acuerdo con la resolución 777 en los centros comerciales se deben mantener los aforos y es obligatorio el uso de tapabocas, lavado de manos, aplicación de gel y la garantía todas las medidas de bioseguridad.



"Para el ingreso a los centros comerciales, los decretos expedidos no exigen la presentación del carnet de vacunación, pero se deben mantener los aforos al interior de los establecimientos comerciales. Los lugares de ocio ubicados dentro de los centros comerciales deben exigir el uso del tapabocas" agregó Ruiz.



Se tendrá que monitorear el aforo general y el cumplimiento estricto de todas las normas. De acuerdo al decreto 1408 se deberá exigir el carnet de vacunación en todos los establecimientos de ocio durante el Día Sin IVA, pero no para la adquisición de bienes esenciales. También es importante aclarar que, no se exige un esquema completo de vacunación, pero si la aplicación de una dosis de la vacuna.



Finalmente, el ministro recomendó enfáticamente "las compras virtuales y la extensión de horarios por parte del comercio para evitar aglomeraciones y prevenir que la gente se agrupe y tenga mayor probabilidad de contagio".

