Si tiene más de 50 años, esto es lo que debe saber sobre su vacunación

En un video de dos minutos difundido a través de redes sociales, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, anunció ayer que desde este miércoles se comenzaría con el agendamiento de cuatro poblaciones de la etapa III para ser vacunadas contra el covid-19.

Según Ruiz, estas poblaciones son las personas entre 50 y 59 años; los docentes y los miembros de la Policía y las Fuerzas Militares; y quienes tengan entre 40 y 49 años y tengan algunas de las comorbilidades seleccionadas por el Ministerio de Salud como de alto riesgo frente al covid-19 serán llamados para agendar sus dosis.



Este proceso está marcado principalmente por el agendamiento. Es decir, quienes hagan parte de estas poblaciones comenzarán a ser citados en los próximos días por clínicas e IPS, de acuerdo con los datos que vayan entregando las EPS.



Se calcula que son 5,5 millones de personas entre los 50 y los 59 años a inmunizar en el país, 473.125 profesores y administrativos del sector escolar y casi dos millones las que están registradas en la Cuenta de Alto Costo como pacientes de alguna de las comorbilidades priorizadas en la etapa III (ver más abajo cuáles son).



En ese sentido, vale la pena tener en cuenta algunos condicionantes, cómo funciona el proceso y seguir algunas recomendaciones para facilitar este momento en el Plan Nacional de Vacunación, que hasta el martes había logrado inmunizar a 3’173.606 ciudadanos.

Algunas premisas

El comienzo de la inmunización de estas poblaciones debe entenderse como la continuidad del Plan Nacional de Vacunación, que todavía sigue aplicando dosis de las etapas I y II, es decir, a mayores de 60. En la etapa II, valga decir, hay 6’709.253 personas (casi 4 millones de ellas entre 60 y 69) y hasta el momento el país ha logrado administrar 8’613.236 dosis en total.



En otras palabras y según los criterios establecidos por el Plan, los mayores de 60 siguen teniendo prioridad para la aplicación de las dosis. Y si bien se ha avanzado, la etapa II comenzó hace menos de un mes y no se ha cubierto a su totalidad.



Partiendo de eso, se advierte que la vacunación de la etapa III será un proceso no solo masivo, sino complejo, tal como han dicho las autoridades de salud.



Gustavo Morales, presidente de Acemi, gremio que reúne a las EPS del régimen contributivo, explica, además, que si bien algunas entidades territoriales han habilitado puestos de vacunación para administración de dosis por demanda, el proceso sigue guiándose principalmente por el agendamiento, es decir, con citas. Por esa razón, es clave que las personas procuren no aglomerarse, insiste.



Disponibilidad

Gerson Bermont, director de Promoción del Ministerio de Salud, afirma que la idea del Gobierno es aplicar en junio ocho millones de dosis para avanzar en la inmunización de estas poblaciones. Sin embargo, esa cantidad serviría para cubrir a menos de la mitad de las contempladas en esta etapa, si se tiene en cuenta que los esquemas son de dos dosis.



En concreto, hay que decir que en este momento Colombia ha recibido 13’845.754 dosis de las diferentes farmacéuticas y ha aplicado el 62 por ciento. Visto de otra forma, hay 5’232.519 unidades disponibles para administrar y con las cuales se podría cubrir la totalidad de las etapas I y II.



Además de las 40.000 dosis que se asignaron para los planes piloto de la etapa III, el Ministerio de Salud dispuso 815.490 dosis para ese grupo en la resolución 653.



Estas se distribuirán así: 530.010 para las personas que estén en el rango de 55 a 59 años; 181.350 para quienes estén entre los 50 y los 59 años y tengan alguna de las comorbilidades de riesgo reportadas por la Cuenta de Alto Costo; 44.460 para docentes, directivos y personal de apoyo de los colegios en 23 regiones; 31.590 para las Fuerzas Militares en 13 regiones; 25.740 para la Policía en tres entidades territoriales; y 2.340 para la Fiscalía.



En todo caso, el Ministerio de Salud ha sido claro en que las entidades territoriales pueden usar las dosis asignadas a poblaciones de la etapa II que no hayan podido aplicarse para comenzar la inmunización de la etapa III. Y que las próximas dosis que lleguen al país deberán ser asignadas a la etapa III.



Según los cálculos de población, para cubrir la totalidad de esta etapa se necesitarían al menos 16 millones de dosis, más de todas las que ha recibido el país en tres meses.



¿Cómo será?

Colombia ha usado dos tipos de estrategias en medio del Plan Nacional de Vacunación. La primera, la principal, ha sido la del agendamiento, por medio de la cual las EPS entregan los datos a las IPS y clínicas y son estas las que llaman a las personas para citarlas a lugares y fechas específicas.



La segunda ha sido la de la demanda espontánea, que consiste en habilitar puntos donde la gente se acerca a recibir las dosis sin agendamiento y por orden de llegada.

Y si bien hay algunos lineamientos desde el Ministerio, son las entidades territoriales (gobernaciones y alcaldías) las que definen el mecanismo a usar.



En Bogotá, por ejemplo, ya se está vacunando a las personas mayores de 55 años sin cinta en lugares concretos y bajo un esquema de pico y cédula.

#TenPresente



Si tienes más de 55 años, aún no te ha contactado tu EPS y no has recibido la primera dosis contra el covid-19, asiste sin cita a los siguientes puntos, teniendo en cuenta el último dígito de tu cédula: pic.twitter.com/PAhnIeJ0IC — Secretaría Distrital de Salud (@SectorSalud) May 25, 2021

Sin embargo, Gustavo Morales, presidente de Acemi, explica que para quienes estén entre los 50 y 54 años y tengan más de 40 y alguna de las comorbilidades priorizadas el proceso será por agendamiento.



Gerson Bermont, director de Promoción del Ministerio, asegura que conforme se vayan cubriendo más personas estas poblaciones pueden comenzar a vacunarse mediante la demanda espontánea, con vistas a abrir lo más pronto posible la etapa IV de la vacunación.



La recomendación en este caso y teniendo en cuenta el momento epidemiológico del país, que muestra altas tasas de contagio en las principales ciudades, es que el proceso no genere aglomeraciones y se haga por citas y lo más ordenado posible.



Bermont también indicó que hoy miércoles comenzó el cargue de las bases de datos a la página de Mi Vacuna y con el transcurso de los días comenzará a verse reflejada la priorización de estas poblaciones, lo que da paso a que puedan ser citadas.

Personas con comorbilidades

En el anuncio que hizo en video el ministro de Salud se afirmó que una de las poblaciones que podrá comenzar a ser vacunadas son los mayores de 40 años que tengan alguna de las comorbilidades de alto riesgo frente al covid-19.



De acuerdo con el decreto 466 que firmó en la primera semana de mayo el Ministerio de Salud, en la lista de enfermedades priorizadas están las hipertensivas, la cerebrovascular, la isquémica aguda del corazón, la insuficiencia cardíaca y la renal, las arritmias cardíacas, la diabetes, el VIH, el cáncer, la tuberculosis, EPOC, asmas, y obesidad (grado 1, 2 y 3).



Asimismo, estarán personas en lista de espera de trasplante de órganos vitales o postrasplante, con desórdenes neurológicos, síndrome de Down, inmunodeficiencia primaria, esquizofrenia, trastorno esquizotípico y trastornos de ideas delirantes, autismo, trastorno bipolar, con discapacidad intelectual y otros trastornos mentales debidos a lesión o disfunción cerebral o a enfermedad somática o con fibrosis quística.



Tal como insistió el Ministerio de Salud, estas personas con comorbilidades deben estar en la base de datos de la Cuenta de Alto Costo (que lleva de registro atenciones a través del sistema de salud) y lo único que deben hacer es actualizar su información de contacto en Mi Vacuna y esperar la llamada de una IPS que les asigne una cita.

Los maestros

Los maestros y profesores son una población de especial interés para el país porque con su inmunización se puede garantizar el regreso a clases. En la etapa III están incluidos los docentes de todos los niveles, pero por ahora se comenzarán a administrar dosis a quienes estén en educación básica y media.



Y si bien varios de ellos mayores de 60 años y de zonas amazónicas ya estaban considerados en otras etapas, la idea del Gobierno es asignar esta misma semana 358.152 dosis que cubran el comienzo de sus esquemas.



Hasta el lunes, en medio del plan piloto, se habían dado 7.824 dosis a igual número de maestros. Y según expresó Bermont, se espera que en junio todos los profesores del país estén con el esquema completo, “para que tengan calidad y garantía en el regreso a clases presenciales de los niños, niñas y adolescentes”.



No obstante, hay varias precisiones. Esta priorización contempla solo a los docentes del sector oficial, porque los maestros que trabajan en el sector privado deberán ser cubiertos por sus EPS de acuerdo con su orden de priorización.



Quienes estén en el sector oficial deberán someterse a las disposiciones que hagan las redes de sus regímenes especiales para la vacunación. Ellas definirán la estrategia para administrar las dosis.



Recomendaciones

-Entienda que las priorizaciones están definidas por criterios técnicos que favorecen inicialmente a las personas de mayor riesgo frente al covid-19.



-Actualice sus datos a través de los canales dispuestos por su EPS.



-En caso de tener dudas sobre su priorización comuníquese directamente con la EPS.



-Si ya tiene la cita de la vacunación, cúmplala.



-Evite aglomeraciones. Estas pueden ser un riesgo de contagio.



-Infórmese bien antes de decidir ir a cualquier punto de vacunación.



-Siga las redes sociales de su EPS y de las secretarías de salud locales para estar pendiente de los anuncios que se hagan.



-No se desespere. Si no tiene cita y no pertenece a los grupos que se pueden vacunar sin ella no se acerque a los puestos de vacunación. Perderá su tiempo.



-En el sitio de vacunación aplique rigurosamente las medidas de bioseguridad.



-Manténgase informado. Siga la evolución del proceso a través del portal Mi Vacuna.



-Sepa que todas las vacunas protegen contra el covid-19 y son seguras. Usted no podrá escoger cuál recibir.



-No puede ceder su turno, suplantar a otra persona o hacer exigencias diferentes a las definidas para el proceso.



-Dentro de lo contemplado está que usted puede ir acompañado a la cita por una sola persona y puede grabar el proceso; sin embargo, considere bien si es necesario.



-Si tiene síntomas, no salga de casa.



-Si tiene alguna contraindicación o su médico le ha hecho recomendaciones especiales cúmplalas de manera rigurosa y no acelere el proceso si le han advertido algún riesgo.



-Recuerde que una vez reciba la dosis debe esperar media hora para observar posibles efectos adversos.



-Mantenga después de la vacunación todas las medidas de bioseguridad y no baje la guardia.



-Las personas con antecedentes de infección podrán recibir dosis solo después de tres meses de que acabaron los síntomas.

