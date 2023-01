Cuando en los accidentes de tránsito hayan participado dos o más

vehículos automotores y entre ellos haya asegurados y no asegurados o no identificados, se procederá según lo previsto para el caso de vehículos

asegurados, pero el reconocimiento y pago de los servicios de salud,

indemnizaciones y gastos de los ocupantes del vehículo o vehículos no

asegurados o no identificados y el pago a los terceros, estará a cargo de la ADRES.