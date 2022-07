Diferentes reacciones ha despertado en los actores del sector de la salud, la entrevista realizada por EL TIEMPO a la nueva ministra asignada, Carolina Corcho, quien plantea en esencia 5 puntos que serán prioridad en su gestión:



(Siga leyendo: Carolina Corcho: Entrevista a la ministra de Salud de Gustavo Petro - Salud)



Atención Primaria; intermediación financiera que involucra el papel de las EPS; corrupción y conformación de un sistema único de información disponible; formalización y equidad salarial del sector y acción sobre determinantes sociales.



(Además: Las reacciones por la llegada de Carolina Corcho a Minsalud)

Al respecto, Elisa Torrenegra, directora de Gestarsalud, mencionó sobre la atención primaria que es una estrategia absolutamente necesaria en el sistema. "Todo lo que es el enfoque preventivo debe ser bien articulado entre lo colectivo y lo individual. Hoy, existen fallas grandes en lo colectivo que deben hacer las entidades territoriales y las aseguradoras", resaltó.



(De su interés: Gestarsalud ofrece respaldo a la nueva ministra de salud)



La experta también considera que es necesario mejorar la articulación en cuanto a la parte preventiva y en cuanto a la parte promocional. "La contratación de servicios de promoción y prevención debe ser más resolutiva. Consideramos que es un aspecto que se tiene que trabajar de una manera muy estrecha con el talento humano de primer nivel o de bajo grado de complejidad para darle un enfoque más preventivo, más hacia la identificación de los riesgos y eso es importante trabajarlo incluso desde la academia", explicó.



Torrenegra dijo también que, por parte de Gestarsalud, hay respaldo a esta estrategia y que han desarrollado una cantidad de apoyos tecnológicos que pueden favorecer una mejor comunicación de las personas en esa fase previa a la atención, que se da hoy en el sistema de manera intramural.



"Esta parte de clasificación de riesgos y de inducción de la demanda es importante como preámbulo a la atención hospitalaria y en los centros de salud. El tema educativo de las personas es algo que se tiene que dar para que la enfermedad o la línea de salud de la enfermedad sea desarrollado solamente por componentes que no son evitables. El mismo usuario debe ser consciente de sus riesgos, tomar las decisiones en lo posible del tema alimentario, comportamental y preventivo de su propia salud para que la línea de enfermedad no sea tan larga. Esta es la gran fortaleza que debe darse mediante el ente articulador que es la EPS", expuso.



En consecuencia, la experta explicó que la capacidad resolutiva en los centros de prevención primaria debe mejorar el enfoque, el número de talento humano que está dando ese servicio y que necesita fortalecerse y, adicionalmente, debe tener una perspectiva hacia los riesgos.



Por otro lado, sobre la intermediación financiera del régimen subsidiado, Torrenegra menciona que "se giran 1,4 billones de pesos mensuales a la red y esto está totalmente soportado por el Adres que es el que hace esa distribución. Nosotros consideramos que eso tiene que ser fortalecido y no tenemos ninguna dificultad con eso, creemos que es un buen mecanismo y que puede avanzar en el sistema y perfeccionarse".



En cuanto a la corrupción del sistema, la experta plantea que es algo que no tiene discusión. "Aquellas organizaciones, aseguradoras, prestadoras, entes territoriales e incluso los mismos usuarios que estén utilizando prácticas inadecuadas, anti éticas y/o corruptas, se debe identificarlos, sancionarlos e incluso sacarlos del sistema", explicó.



Al respecto, la directora de Gestarsalud mencionó que se ha venido trabajando en un mecanismo de depuración del sistema, lo cual es sano para que las organizaciones que permanezcan tengan mejores procesos y sus usuarios sientan el beneficio de contar con ese asegurador que es su respaldo ante la prestación.



Finalmente, en cuanto a lo relacionado con la formalización y equidad salarial del sector, Torrenegra coincide en que se trata de algo sumamente necesario. "Estamos de acuerdo con la ministra en el sentido de que no es justo que en el sector salud se pague de una manera tan inadecuada. Creemos que se debe hacer una revisión de los salarios que utilizan los prestadores para pagar a los médicos que y no se utilice la excusa de las deudas para deberle salarios al sector", dijo.



En otro escenario, Gabriel Riveros, ex ministro de salud, ha mencionado que las propuestas de Corcho, de larga data conocidas, sin duda son de gran importancia para el futuro de la salud, y que está de acuerdo con algunas líneas rojas.



"Para mi, es fundamental que se dé la garantía de que se dé un proceso resultado de la concertación y la progresividad de la implementación de las soluciones", mencionó.



Por otro lado, Germán Gamarra, presidente de la Academia Nacional de Medicina, mencionó que "estas cinco acciones se pueden llevar a cabo mediante la implementación de la Ley Estatutaria de Salud que ha venido trabajando la ANM junto con otras organizaciones de Salud y se encuentran en el documento Acuerdos Fundamentales".



Gamarra también explicó que muy posiblemente se requiera una ley ordinaria para lograr estos ajustes al actual Sistema de Salud y precisó que estaba de acuerdo con el planteamiento que hizo la Ministra de “construir sobre lo construido”.



(Lea también: Minsalud autorizó uso de reservas técnicas de EPS para pago de la cartera)



"Es decir, corregir las falencias y fortalecer lo que ha dado buenos resultados. Pienso que después de 30 años de vigencia del actual sistema tenemos que haber aprendido qué está bien y qué está mal para poder aplicar los correctivos necesarios", aclaró.

Más noticias de Salud

-Fin de emergencia sanitaria: ¿cómo mantener el aseguramiento en salud?







-Sistema de salud: estos serían los cambios que haría el gobierno de Petro