En el grupo de las enfermedades cardiovasculares, la hipertensión arterial es el principal factor de riesgo de muerte y enfermedad en todo el mundo.



Según la Organización Panamericana de la Salud, esta afección es la causa de infartos de miocardio, accidentes cerebrovasculares, insuficiencia renal con necesidad de diálisis, ceguera, vasculopatía periférica e insuficiencia cardíaca. Además, es importante conocer que el riesgo incrementa si coexiste con otras patologías, en especial con la diabetes, la obesidad y el tabaquismo.



Una de cada 5 personas tiene prehipertensión. A pesar de la eficacia de los medicamentos disponibles para su tratamiento y del bajo costo para controlarla, existen bajas tasas de tratamiento y control de la enfermedad en pacientes diagnosticados. Los estudios muestran que 1 de cada tres personas hipertensas no logran mantener sus cifras por debajo de 140/90.



Según el Ministerio de Salud y Protección Social, aproximadamente 4 de cada 10 adultos en Colombia sufren de hipertensión arterial, pero el 60% de estos no lo saben aún.

Nubia Bautista, subdirectora encargada de Enfermedades No Transmisibles del Ministerio, explicó que la hipertensión arterial es la condición o estado en el cual la persona presenta la presión arterial sistémica permanentemente elevada, es decir, valores de presión arterial sistólica iguales o superiores a 140 mm Hg, o la presión arterial diastólica con valores iguales o superiores a los 90 mm Hg.



"Las personas con esta enfermedad no presentan síntomas, las manifestaciones se hacen presentes cuando ya ha afectado el cerebro, el corazón, los riñones, entre otros", agregó.



En Colombia para 2018 se reportaron 4.048.776 personas diagnosticadas con hipertensión arterial. Sin embargo, datos provenientes de estudios poblaciones muestran que este número puede ser tres veces mayor. En general, los casos son mayores en el sexo femenino que en el masculino.



"Esta patología no solo se puede prevenir, sino que se puede tratar de manera apropiada logrando evitar muertes y discapacidades secundarias a las complicaciones de esta enfermedad. La adopción de hábitos y estilos de vida saludables ayudan a combatir la hipertensión arterial, no solo en la prevención de su ocurrencia sino como ayudante en el éxito del tratamiento", sostuvo Bautista.



El Ministerio de Salud propone las siguientes medidas para prevenir la hipertensión en Colombia:



Reducir el consumo de sodio: el cual está presente en la sal que adicionamos a los alimentos, en los embutidos, salsas, sopas de sobre, snacks, entre otros.



Consumir alimentos naturales y frescos: entre ellos las frutas, verduras, cereales, leguminosas, lácteos bajos en grasa y si le es posible varíe entre carnes blancas y en menor frecuencia carnes rojas con el objetivo de hacerla más saludable.



Los principales hábitos contemplan mantener una dieta saludable, baja en grasas, en sal y en azúcares, e incrementar la actividad física y mantener un peso adecuado. Es recomendable moderar la ingesta de alcohol y reducir a cero la exposición y consumo de productos derivados del tabaco.

