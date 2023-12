Así puede limpiar los pulmones de manera natural y mejorar la respiración

Los pulmones son una parte esencial para la vida. Su función permite que el oxígeno del aire entre al cuerpo y que el dióxido de carbono se deseche a través de respiración celular. Sin este intercambio de gases, la filtración del aire, y la eliminación de partículas el ser humano no podría respirar.



En ese sentido, los métodos de limpieza pueden beneficiar a todo aquel que este expuesto a agentes contaminantes del aire, a fumadores recurrentes o pasivos e incluso, pacientes con afecciones crónicas del sistema respiratorio.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la exposición a la contaminación del aire provoca 4.2 millones de muertes prematuras en todo el mundo cada año. Tan solo en Estados Unidos mueren 480,000 personas a causa del cigarrillo.



Por ello, es necesario que el cuerpo, y en especial esta zona del organismo, reciba de vez en cuando un barrido de toxinas, ya que, al limpiar las vías respiratorias, se ayuda reducir las infecciones pulmonares y a mejorar la función pulmonar.



De acuerdo con el repositorio informativo especializado en salud 'Medical News Today', existen varios métodos para limpiar y aliviar los pulmones, entre ellos, evitar contaminantes tóxicos, como al humo del cigarillo y la contaminación del aire.

Tos con jadeo

Este ejercicio contribuye a la expulsión de toxinas de forma sencilla y natural, sin la intervención de un agente externo, como medicamentos o elementos respiratorios.



De acuerdo con 'Cystic Fibrosis Foundation', la "tos con jadeo consiste en inhalar y luego exhalar activamente. Es como jadear frente a un espejo o vidrio para opacarlo con el aliento. No es tan fuerte como la tos, pero puede funcionar mejor y cansar menos".



La tos es una forma sana de eliminar el moco de los pulmones, además de que el carraspeo controlado contribuye a aflojar el exceso de mucosidad en los mismos.

Consumo de alimentos antinflamatorios

La alimentación también juega un papel importante dentro de la función respiratoria, hay frutas y cereales que pueden ayudar a combatir la inflamación de las vías respiratorias, cuando el pecho se siente pesado y congestionado.



Según el portal oficial de 'Apepoc', la asociación española de pacientes con epoc, las cítricos o alimentos que tienen vitamina C son una gran fuente de antioxidantes que ayudan a prevenir el daño de los radicales libres y a disminuir la hinchazón de estos órganos.

Los cítricos ayudan a mantener la salud pulmonar. Foto: iStock

Así mismo, señala que el tomate y las manzanas contribuyen a proteger las vías respiratorias de los irritantes externos, tales como la contaminación o el tabaco, gracias a su función antioxidante que puede mejorar al aumento de la función pulmonar y reducir de las sibilancias.



No obstante, también hay otras frutas, legumbres y hasta cereales que pueden ayudar con este proceso de desinflamación, según el 'Medical News Today':

Vegetales de hoja verde Arándanos Nueces Frijoles y lentejas Cúrcuma

Actividad física

El ejercicio regular no solo puede mejorar la salud física y mental, también ayuda a disminuir el riesgo de padecer varias afecciones de índole cardiovascular, coronaria y por supuesto pulmonar.



De acuerdo con 'Mayo Clinic', la actividad física obliga a los músculos a trabajar más, aumentando la frecuencia respiratoria del cuerpo, lo que implica un mayor suministro de oxígeno para el cuerpo.



Aunque los movimientos extenuantes y el ejercicio en general podrían ser difíciles para los pacientes con afecciones pulmonares crónicas, estos pueden tener una rutina de actividad especial que no les afecte. "Las personas con epoc, fibrosis quística o asma deben consultar a un profesional sanitario antes de comenzar un nuevo régimen de ejercicio".



Vale aclarar que estas recomendaciones no suplen una consulta con su especialista de cabecera. Si presenta molestias pulmonares lo más recomendable es acudir con su médico para que este le brinde la asesoría y el diagnóstico correcto, junto al tratamiento adecuado conforme a su padecimiento respiratorio.

NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

