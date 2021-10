Conozca la manera de actuar frente a un episodio de hipoglucemia

La mayoría de personas han experimentado esa sensación de mareo y debilidad cuando pasan más de 8 horas sin comer. Sin embargo, si esta situación se repite seguido podría tratarse de otro tipo de afección como la hipoglucemia.



La hipoglucemia, también conocida como bajo nivel de azúcar en la sangre, ocurre cuando el nivel de glucosa cae por debajo de lo normal. Suele estar asociada a la diabetes, pero no siempre son enfermedades conectadas.Existen dos tipos de hipoglucemia que no están asociadas a la diabetes: la de ayudo y la reactiva.



La hipoglucemia del ayuno casi siempre sucede después de que la persona pasa muchas horas sin comer. La hipoglucemia reactiva sucede de 2 a 4 horas después de un alimento, cuando su nivel de azúcar en la sangre está bajo y los músculos y células cerebrales no tienen suficiente energía para funcionar bien. Si la afección no se identifica a tiempo, puede derivar en hipoglucemia severa.



El doctor Luis Fernando Dorado Palacios, Médico Endocrinólogo, escribió en un artículo de la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo (ACE) que “mientras hay varios estudios de la frecuencia de hipoglucemia severa en la diabetes, hay escasez de información con respecto a la incidencia de hipoglucemia severa en no diabéticos. No hay ningún estudio grande que examine la frecuencia de hipoglucemia severa en la población general”.



Por esta razón, identificar los síntomas exactos de esta enfermedad es complejo. Cada persona reacciona de forma diferente a la hipoglucemia, e incluso algunas personas pueden no tener síntomas, lo que hace la situación más difícil de detectar y, por tanto, potencialmente grave. Cuanto menores son los niveles de azúcar en sangre, se pueden encontrar distintos síntomas en distintas combinaciones.



Según la Clínica Mayo, algunos de los síntomas que se pueden llegar a experimentar son: latidos del corazón irregulares o acelerados, fatiga, piel pálida, temblores, ansiedad, sudores, hambre, irritabilidad y hormigueo o entumecimiento de los labios, la lengua, o la mejilla.



Cabe resaltar que, si los episodios se presentan de manera frecuente, es fundamental acudir con un profesional de la salud. Algunas recomendaciones para actuar rápidamente cuando alguno de estos síntomas se presenta son las siguientes:



• Tenga a la mano alimentos o bebidas que contengan carbohidratos. Los carbohidratos subirán su nivel de azúcar. Los carbohidratos se encuentran en el pan, arroz, cereal, frutas, jugo y leche.



Si usted no puede comer ni beber, su médico le administrará glucosa por vía intravenosa. Una vía intravenosa es un pequeño tubo colocado en su vena. Es probable que usted también reciba una hormona llamada glucagón que ayuda a elevar su nivel de azúcar en la sangre.



El tratamiento también depende de la causa de la hipoglucemia. Por ejemplo, si el medicamento que toma le causa hipoglucemia, los médicos pueden cambiarlo o suspenderlo. Si la hipoglucemia es causada por niveles hormonales bajos, es probable que necesite tomar hormonas.



Generalmente, es una enfermedad que suele equilibrarse con dieta estricta y revisiones periódicas.

