Durante las fiestas de fin de año, suele ser común que se presenten casos de quemaduras de primero, segundo y tercer grado en niños y adultos que manipulan pirotecnia, luces u otro tipo de productos. Es fundamental saber cómo actuar en estos casos y qué tanto daño al organismo puede producir una quemadura.



La gravedad de la quemadura generalmente no depende de cómo se produjo sino de la extensión y de la profundidad. Todas las quemaduras pueden ser muy peligrosas y, en ocasiones, causar la muerte.



Según el reporte entregado por las instituciones prestadoras de servicios de salud y las atenciones canalizadas por el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE) a través de la Línea 123, tan solo el día de las velitas, las personas que sufrieron afectaciones en su salud por estos elementos fueron 7 adultos mayores de 20 años, con el 58,33 % de los casos; así como 5 niños y adolescentes de 2, 4, 10, 13 y 17 años, quienes representan el 41,66 %; hasta ahora no se registran niñas lesionadas. Sin embargo, la entidad sigue monitoreando para identificar posibles nuevos casos.



En Colombia, el artefacto que generó la mayoría de las lesiones fueron los totes y los martillos. La parte del cuerpo de las personas afectadas, en su mayoría corresponde a manos y cara.



De acuerdo a la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva (SCCP), los niños siguen siendo en Colombia la población que más se quema y la causa más frecuente, es por líquidos hirvientes (un 65% ) y por pólvora. Las autoridades recomiendan evitar cualquier manipulación, compra o uso de estos elementos, en especial en niñas y niños, para evitar quemaduras, amputaciones o cualquier afectación a la salud de la ciudadanía.



En cualquier situación, una quemadura puede causar la muerte porque afecta la piel que es la barrera corporal contra las infecciones, además de que cumple otras funciones como la termorregulación y la sensibilidad (por eso las quemaduras son tan dolorosas sobre todo las superficiales). Cuando la piel se afecta, se pierden líquidos, electrolitos y proteínas, causando un desequilibrio en el paciente.



Todas las quemaduras son peligrosas y su diagnóstico dependerá del grado, extensión, tiempo de exposición, entre otros factores. Se debe tener en cuenta que la quemadura eléctrica puede aparentar menor extensión de la que realmente compromete y

tiende a generar un compromiso en distintos órganos a corto, mediano y largo plazo.



Las quemaduras pueden dejar varias secuelas como: cicatrices hipertróficas, cicatriz queloide, bridas cicatriciales, secuelas físicas, estéticas funcionales y psicológicas, alteraciones de la sensibilidad, entre otras con repercusión importante para el paciente y familiares.



Algunos factores empeoran el pronóstico de las quemaduras como la edad en extremos de la vida. Una quemadura afectará en mayor grado a pacientes menores de 2 años o mayores de 60 años. También, a pacientes con comorbilidades como: cardiopatías, diabetes, HTA, enfermedades arteriales periféricas, etc.

Lo que SÍ debe hacer en caso de una quemadura

En caso de lesión por fuegos artificiales:



· Lavar las lesiones con agua fría por 10 o 15 minutos.



· Retirar accesorios, joyas y ropa de la zona afectada.



· Recortar la tela alrededor con tijeras, no arrancarla.



· No retirar la piel, ropa o elementos que hayan quedado pegados o incrustados en la piel.



En caso de lesión con líquido hirviente (aceite o agua, por ejemplo):



· Retirar cualquier prenda de vestir caliente y mojada a menos que esté pegada a la piel.



· Buscar agua fría para enfriar la piel durante 15 minutos. ¡Cada segundo cuenta!. Enfriar la piel ayuda a disminuir el dolor y el daño causado por la quemadura.



· No romper las ampollas y no aplicar ningún producto.



· Cubrir con un paño limpio.



· Llevar al servicio de urgencias.



En caso de quemadura con electricidad:



· Las lesiones por electricidad son de carácter urgente por eso deben ser tratadas de manera inmediata en el servicio de urgencias, pues pueden tener compromiso de órganos internos y ser mortales.

Lo que NO debe hacer en caso de una quemadura

· NO utilice jabones con blanqueador.



· NO utilice soluciones diferentes al agua como: leche, sábila, yogurt, huevos, limón, vinagre, alcohol, bicarbonato de sodio.



· NO frote o “refriegue” la herida.



. Si la quemadura es por ácido NO sumerja al paciente en agua (piletas, tanques o recipientes llenos de agua), pues la sustancia se puede mezclar y continuar quemando.



· NO utilice hielo.



· NO ponga papa, café, cebolla, miel, mantequilla, aceite vegetal o aceite de oliva ni de cocina, vaselina, ni NINGÚN otro remedio casero.



· NO suministre ningún medicamento, ni cremas como sulfaplata, ni proporcione alimentos o bebidas.



· NO toque ni reviente las ampollas.



· NO utilice agua sucia.



· NO arranque la prendas de vestir.



· NO olvide retirar todos los accesorios: collares, reloj, anillos, pulseras, etc.



· NO permita que se frote los párpados.



· NO se altere ni exprese la gravedad de la lesión, mantenga la calma.

