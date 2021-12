Los tatuajes son cada día más comunes y casi todas las personas suelen conocer la mecánica básica de este proceso: una aguja introduce la tinta del dibujo a suficiente profundidad como para que se quede ahí durante años, por toda la vida.



En realidad, esto no es exactamente así. La aguja del tatuador no empuja la tinta bajo la piel, sino que la tinta cuelga como una gota de la punta de la aguja. Ésta hace un agujero en la piel, tanto en la epidermis como en la dermis, y la acción de los vasos capilares hacen que la tinta se introduzca dentro de ellos como si fuese adsorbida por una pajita.



Hace tiempo que los científicos descubrieron que los tatuajes no perduran porque las células de la piel estén saturadas de tinta, sino por la acción de unas células del sistema inmune llamadas macrófagos. Estas células se encargan de engullir residuos celulares y acuden cada vez que nos hacemos una herida.



Esto es lo que ocurre cuando la aguja del tatuador atraviesa la piel y absorbe tinta: que los macrófagos vienen y se comen la tinta, conservándola dentro de sus membranas celulares y manteniéndola visible.



Un tatuaje es una marca permanente y, por tanto, debe realizarse con un alto nivel de conciencia. Los tatuadores siempre le proporcionan a sus clientes una lista de cuidados básicos para mantener el tatuaje en buen estado, ayudar al proceso de cicatrización y evitar posibles infecciones en la herida.



Algunas de las reacciones negativas más comunes a los tatuajes, según la Clínica Mayo son las siguientes:



Reacciones alérgicas



Las tintas de los tatuajes, especialmente las de color rojo, verde, amarillo y azul, pueden causar reacciones alérgicas en la piel, como sarpullido con picazón en la zona del tatuaje. Esto puede suceder incluso años después de haberte hecho el tatuaje.



Otros problemas de la piel



A veces, se puede formar una zona de inflamación, llamada granuloma, alrededor de la tinta del tatuaje. Los tatuajes también pueden provocar queloides, áreas elevadas causadas por un crecimiento excesivo del tejido cicatrizal.



Enfermedades transmitidas por la sangre



Si el equipo que se utiliza para crear tu tatuaje está contaminado con sangre infectada, puedes contraer varias enfermedades de transmisión sanguínea, incluidas las infecciones por Staphylococcus aureus resistente a la meticilina, la hepatitis B y la hepatitis C.



Complicaciones en las resonancias magnéticas



En muy pocas ocasiones, los tatuajes o el maquillaje permanente podrían provocar hinchazón o ardor en las zonas afectadas durante las resonancias magnéticas. En algunos casos, los pigmentos del tatuaje pueden interferir en la calidad de la imagen.



Generalmente, tatuarse no tiene por qué ser un proceso traumático o acarrear consecuencias. Es fundamental, asegurarse que el artista del tatuaje retire la aguja y los tubos de los empaques sellados antes de que comience tu procedimiento. Los pigmentos, charolas o contenedores tampoco deberán estar usados.



Para que el tatuaje logre curarse correctamente, usted debe mantén la piel tatuada limpia, use una crema especial para tatuajes, evite la exposición al sol, evite nadar o permanecer en lugares húmedos, espere dos semanas a que la herida haya sanado y no quite las costras, esto aumenta el riesgo de infección.

