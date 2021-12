Una de las experiencias más difíciles de superar en la trayectoria profesional es el despido, y más aún si éste se efectúa en una temporada del año, emocionalmente importante, como es la navidad.



Esta situación puede producir estrés y otras reacciones emocionales que, en cadena, pueden provocar problemas graves de salud, como enfermedades cardíacas, presión arterial alta, diabetes y otras enfermedades, incluidos trastornos mentales como la depresión o la ansiedad.



Mendoza y Castro son directoras de ZENWorking y coautoras del libro 'Quiero aprender a gestionar mi estrés', en el que ofrecen herramientas para entender y manejar este mecanismo psico-fisiológico.



Señalan que solemos tener un concepto negativo del estrés, pero nos ayuda a reaccionar adecuadamente ante situaciones que pueden ser una amenaza, y también a afrontar circunstancias de nuestro entorno que son más exigentes de lo normal, como perder un trabajo.



“Si la activación es la adecuada, conseguimos ser ‘nuestra mejor imagen’. Nuestro cerebro pone en marcha nuestras fortalezas y competencias para sortear con éxito esa situación. Ese estrés positivo pone a nuestra disposición nuestros mejores recursos para sortear las dificultades que se presenten”, señalan.



De acuerdo a las autoras, el primer paso para gestionar el estrés es desarrollar una buena consciencia corporal. Ser capaz de escuchar nuestro cuerpo y las señales que, a través de diferentes síntomas, esté queriendo transmitir. El cuerpo es sabio y cuando lo estamos forzando demasiado o lo llevamos al límite de su resistencia, nos pide ayuda y nos avisa que algo no va bien.



Otra herramienta eficaz para gestionar los niveles de estrés es el tapping (o EFT) , una técnica de regulación emocional consistente en estimular con la yema de los dedos una serie de puntos concretos de nuestro cuerpo señalados por la acupuntura china, mientras la persona se mantiene enfocada en la emoción que quiere liberar o el asunto que quiere tratar, en este caso, el desempleo.



“Con el tapping podemos bajar la intensidad de cualquier emoción que estamos sintiendo con una intensidad no adaptada a la situación, como los miedos y el enfado, que están asociados a la respuesta de lucha-huida del propio mecanismo del estrés, con lo cual reduciremos nuestros niveles de estrés”, indican.



La periodista Diana Oliva, escribió para la revista 'Bienestar180', algunos consejos del psicoterapeuta y especialista en Coaching, Pablo Verde. El experto menciona que lo peor que una persona puede hacer es permanecer en soledad ante esta situación. Las redes de apoyo son importantes para sortear este tipo de etapas en la vida.



Para sobrevivir a esta situación y poder disfrutar de la Navidad, Pablo Verde ofrece los siguientes consejos:



1. Tener una visión integral



Cuando se pierde el empleo, no se deja de ser una persona. La vida no sólo es el trabajo. Aprovecha este momento para plantearte si deseas continuar en esa área laboral, o si estás satisfecho con tu desempeño profesional.



2. Es una oportunidad



Es un espacio que te permite visualizarte en otra empresa, superando nuevo retos o, simplemente buscando dónde te sentiría más feliz trabajando.



3. No todo es gastar dinero



La familia a ser consciente de la situación deberá tratar de no generar presión y mostrar que lo más importante es el bienestar, salud y que todos estén juntos en una época tan importante.



4. Comunicación



Es básica no sólo para superar esta dificultad sino para fortalecer los lazos con los que amas. ¡Nunca lo dejes a un lado!



Gestionar adecuadamente su estrés o las emociones fluctuantes que produce el desempleo en estas épocas, no es una prueba de velocidad sino de fondo. Lo importante es ir incorporando a su vida cambios pequeños.

