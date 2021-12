Como una medida de prevención para evitar nuevos brotes del covid-19 y sus distintas variantes, el Gobierno Nacional autorizó la vacunación de las personas que transitan por Colombia en zonas fronterizas, sin que para ello importe su estatus migratorio, pero teniendo en cuenta las bajas coberturas de vacunación en países vecinos.



Lo anterior quedó consignado en el Decreto 1671 de 2021, a través del cual se incluye como población objeto del Plan Nacional de Vacunación contra el covid-19 a las personas que transitan por Colombia en zonas fronterizas.



Según lo informado por el Ministerio de Salud, se utilizarán vacunas preferiblemente de una sola dosis, como la de Janssen, para garantizar la cobertura con esquema completo en un solo momento. El registro se hará en el mismo punto de vacunación, para evitar reprocesos y la dificultad de localizar nuevamente a cada persona.



Agregaron los funcionarios de dicha cartera que esta medida es de suma importancia dadas las bajas coberturas de vacunación que tiene Venezuela, país con el que se comparte la mayor extensión de frontera y tránsito de personas; con ella se protege la vida de la población migrante y, a su vez, la de los habitantes del territorio nacional.



“Es un paso hacia la protección integral de los migrantes, no solo con vocación de permanencia -que ya habían sido incluidos en el Plan Nacional de Vacunación-, sino, también, permite incluir a estos migrantes que se internan en el país transitando hacia otras regiones del continente o que cruzan de manera intermitente a lado y lado de la frontera por razones económicas, por buscar servicios de salud o porque tienen familias binacionales”, precisó Julián Fernández, director de Epidemiología y Demografía de la cartera de Salud, indicó que.



Sostivo, además, que en un contexto de alta movilidad humana, como el que se da en ciudades o municipios fronterizos, no es posible avanzar hacia cierto grado de inmunidad colectiva, dada la alta tasa de contacto, sin proteger a esta población flotante que tiene también contacto con la comunidad receptora.



Según Migración Colombia, a octubre, existen ocho pasos formales habilitados para la circulación de personas entre Colombia y Venezuela, ubicados en los departamentos de La Guajira, Norte de Santander, Arauca, Puerto Carreño e Inírida. Se estima que el tránsito por estos pasos fronterizos oscila entre 7.000 y 70.000 personas al día, dependiendo de la dinámica de la zona.



Esta medida no solo se limita solo a la frontera con Venezuela; también se aplicará en los pasos con Brasil, Perú y Ecuador.



“En los próximos días se seguirán adelantando todos los operativos para comunicar y garantizar el acceso a la vacunación de todos los migrantes, independiente de su estatus migratorio, que se encuentran en las zonas fronterizas. Esto nos permitirá tener una mayor protección a todos como colombianos, pero, sobre todo, ser coherentes con la necesidad de proteger a los migrantes”, concluyó Fernández.



El Tiempo