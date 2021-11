La resistencia a los antibióticos continúa siendo un peligro mundial

Los antibióticos son medicamentos que combaten infecciones causadas por bacterias en los seres humanos y los animales ya sea matando las bacterias o dificultando su crecimiento y multiplicación.



El fenómeno de las bacterias cada vez más resistentes a los medicamentos -acelerado por el consumo excesivo de antibióticos- preocupa desde hace años a las autoridades sanitarias mundiales, ya que tiene consecuencias mortíferas, aunque sean difíciles de estimar con precisión.



¿De qué se trata?



"Se matan los microbios, es verdad, pero no todos mueren", escribió en 1902 el escritor francés Alphonse Allais. "Los que resisten son más fuertes que antes". Era una broma, pero, varias décadas antes de la aparición de los antibióticos, la frase era visionaria. Allais resumía muy bien el mecanismo por el cual aparecen bacterias cada vez más resistentes a estos medicamentos.



Los antibióticos, descubiertos a finales de los años 1930-1940 y utilizados masivamente después de la Segunda Guerra Mundial, son moléculas que destruyen las bacterias causantes de enfermedades o, al menos, les impiden desarrollarse. Pero, con el tiempo, aparecen bacterias resistentes debido a mutaciones genéticas.



Al eliminar las bacterias vulnerables, los antibióticos tienen un efecto perverso ya que permiten que las resistentes invadan el terreno. A esto se añade otro fenómeno: las bacterias reticulares pueden transmitir sus características a sus vecinas aún sensibles a los antibióticos.



"La mayor parte de las resistencias observadas, sobre todo las que se propagan de manera rápida y problemática, son debido a esta capacidad de ser transferidas", explica a la AFP el microbiólogo francés Christian Lesterlin. Como consecuencia de estos diferentes mecanismos, los antibióticos, que hoy constituyen una gran parte de los medicamentos en circulación, van perdiendo gradualmente eficacia.



¿Cómo comenzó?



La resistencia a los antibióticos es un fenómeno natural. Pero se ve exacerbado por un consumo excesivo o inadecuado de estos tratamientos, por ejemplo contra la gripe, que es de origen viral y no bacteriano.



Los países desarrollados se dieron cuenta del problema hace veinte años y lanzaron olas de campañas públicas como, en Francia, el famoso eslogan "Los antibióticos no son la solución a todo". El consumo de antibióticos finalmente se estabilizó en la década de 2010 en muchos países ricos. Pero las preocupaciones se dirigen a los países en vías de desarrollo, donde su uso aumenta fuertemente.



"Estas tendencias reflejan tanto un mejor acceso a los antibióticos para aquellos que los necesitan como un aumento de su uso inapropiado", resume el CDDEP, una organización estadounidense de investigación en salud pública.



La utilización abusiva de antibióticos en los animales también está en juego, ya que algunos agricultores los usan por su capacidad de acelerar el crecimiento del ganado. La Unión Europea prohibió, entre otras cosas, este uso desde 2006.

¿Qué tan grave es?



"La resistencia a los antibióticos constituye en la actualidad una de las amenazas más graves para la salud mundial", resumió en 2020 la Organización Mundial de la

Salud (OMS).



Con medicamentos menos eficaces, aumenta el riesgo de no poder curar una amplia gama de enfermedades bacterianas que suelen ser mortales, como la tuberculosis o la neumonía. En este sentido, la resistencia a los antibióticos mata. Las autoridades sanitarias europeas estiman que 25.000 personas mueren cada año en la Unión Europea debido a sus consecuencias.



Sus homólogos estadounidenses dan una cifra de 35.000 decesos anuales en Estados Unidos. Sigue siendo difícil obtener una estimación mundial del fenómeno, y es justamente en los países en desarrollo donde el problema podría extenderse en los próximos años.



El tema es también propicio para algunas estimaciones alarmistas. Una de ellas, frecuentemente retomada, evoca 10 millones de muertes anuales en 2050. Pero esta cifra, que proviene de un informe encargado hace algunos años por el gobierno británico, no es más que una apreciación dada por dos consultorías y no el fruto de un trabajo de investigadores.



Las consecuencias económicas son también difíciles de medir, pero probablemente elevadas: costes de salud pública y, por lo que se refiere al uso de antibióticos en los animales, efectos nocivos sobre la agricultura y la alimentación.



¿Qué puede hacer?



Hay que seguir utilizando los antibióticos de manera selectiva y no excesiva, aunque los médicos se sientan a veces desprotegidos.



"El miedo a las complicaciones y la presión que sienten los médicos por parte de algunos pacientes, los empujan a prescribir antibióticos a sus pacientes ancianos", señaló esta semana el organismo francés de la salud pública a partir de una encuesta realizada entre médicos.



Por lo tanto, es necesario encontrar soluciones previas, por ejemplo, tratando de identificar lo antes posible la aparición de bacterias más resistentes para evitar su propagación.



Por último, la investigación se orienta hacia el desarrollo de tratamientos alternativos a los antibióticos, a base de virus "bacteriófagos" que atacan a las bacterias y las neutralizan.





Julien DURY- AFP / para EL TIEMPO

¿Cómo va el uso de antibióticos en Europa?

El consumo de antibióticos en humanos cayó más de un 15 % en Europa entre 2019 y 2020, coincidiendo con el estallido de la pandemia de coronavirus, informó hoy el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC).



El descenso se produjo sobre todo en la atención primaria y puede ser resultado del menor número de consultas por dudas debido a infecciones no severas, problemas para obtener cita o por la baja incidencia de infecciones respiratorias no relacionadas con la covid-19, consecuencia de las restricciones y medidas sanitarias.



Dos tercios de los miembros de la Unión Europea (UE) y del Espacio Económico Europeo (EEE) experimentaron una caída en el consumo de antibióticos, que fue más acusada en países donde el uso excesivo o inapropiado de estos era más común antes de la pandemia.



La comisaria europea de Salud, Stella Kyriakides, alertó en un comunicado que pese al descenso, la resistencia antibiótica es una "pandemia silenciosa" y un "serio reto global", además de incidir en la importancia de una respuesta de las autoridades sanitarias.



El ECDC advirtió de la necesidad de aumentar los esfuerzos para reducir el uso innecesario de antibióticos y "mejorar la prevención de infecciones y las prácticas de control en hospitales y otros centros para reducir la transmisión de bacterias resistentes a antimicrobios".



El director de la oficina europea de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Hans Kluge, resaltó por su parte que datos preliminares del este de Europa y Asia Central muestran que, a la larga, el uso de antibióticos ha vuelto a subir y denunció la venta libre de estos productos en algunos países.



"La covid-19 nos está obligando a combatir las amenazas a la salud en frentes múltiples a la vez. Y la resistencia antimicróbica es una de las más graves", afirmó Kluge. Este centro de referencia para epidemias de la UE reveló que más de la mitad de cepas de la bacteria Escherichia coli (E.coli) y un tercio de las de "Klebsiella pneumoniae" eran resistentes a al menos un grupo de antimicrobianos y que lo más frecuente era la resistencia combinada a varios grupos.



El ECDC estima que cada año más de 670.000 infecciones en Europa se producen por resistencia a antibióticos y que cerca de 33.000 personas mueren como consecuencia directa de estas.

