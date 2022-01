Este es uno de los grandes interrogantes de la sexualidad femenina. Y es que la mayoría de las mujeres jamás han podido experimentar una 'eyaculación femenina' y, mucho menos, con los alcances cinematográficos que le imprime la industria pornográfica.



No es mito, pero suscita demasiadas preguntas. Muchas mujeres han llegado a confundir la eyaculación con la común sensación de querer orinar durante las relaciones sexuales o la masturbación. Quizás, el cuestionamiento femenino más común es: ¿de dónde viene este líquido? y ¿cómo se origina?



De acuerdo con el blog de la psicóloga y sexóloga, María Martínez, el líquido que se expulsa durante la eyaculación no es orina. En el momento de eyacular se experimenta la sensación de orinar porque la llamada 'próstata femenina' está enraizada en la uretra y cuando se dilata, la presiona.



Se trata de un líquido incoloro e inodoro. Contiene el antígeno prostático específico (PSA) que, hasta investigaciones recientes, solo se había encontrado en el hombre. Este líquido se va acumulando a medida que una mujer se excita y comienza a salir durante el sexo y no antes como sucede con la lubricación, cuya función es facilitar la penetración y que no resulte dolorosa.



Aunque parezca que no es real, lo cierto es que las mujeres también tienen una próstata responsable de la eyaculación que está formada por las llamadas 'glándulas de Skene'. Estas glándulas se localizan como a dos centímetros de la entrada de la vagina.



De todos modos, la eyaculación femenina no es ni medianamente parecida a las que representan las películas porno. La médica María Camila Rodríguez Guzmán, Cirujana con posgrado en Sexología clínica y Terapia de pareja de Profamilia, habló con la revista Intimidad del diario El País, sobre cómo esta industria "lo ha generalizado y lo ha exagerado, por lo que confunde a las personas y no aporta a su educación sexual”, dijo.



La realidad detrás de la eyaculación femenina, es que no muchas mujeres la han experimentado y los estudios al respecto son tan pocos, que aquellas que lo alcanzan tampoco tienen una guía narrativa clara para describir la sensación o relatar el proceso.



Existe todavía un gran desacuerdo sobre el porcentaje exacto de mujeres que eyaculan. Un artículo del Journal of Sexual Medicine registraba un margen de entre el 10 y el 54% de mujeres en el mundo. Además, la cantidad de líquido expelida es muy variable. Un estudio publicado en International Urology and Nephrology, aseguró que pueden ser unos 5 mililitros solamente.

