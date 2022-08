La compañía productora del cineasta danés Lars von Trier, anunció que sufre párkinson. "Lars está en forma y está siendo tratado por sus síntomas", indicó Zentropa en un comunicado.



El director de 66 años es uno de impulsores del manifiesto "Dogma" que propone un cine filmado en una relación cruda con la realidad. Este año esperaba estrenar "The Kingdom Exodus", la tercera parte de una serie que la empresa de producción espera que sea finalizada de acuerdo a lo previsto.



El parkinson, es una enfermedad del sistema nervioso que afecta la movilidad. A nivel mundial, más de 10 millones de personas padecen esta condición.



Esta afección es causada por un desorden crónico y degenerativo de la zona del cerebro que controla el sistema motor. Los síntomas pueden comenzar gradualmente, con un temblor apenas perceptible en una sola mano o en alguna extremidad, pero avanzar gradualmente y afectar las actividades diarias y comunes como comer, bañarse, vestirse, escribir, entre otros.



Además de los temblores, la enfermedad también suele causar rigidez o disminución del movimiento.



Actualmente, se calcula que para 2040 el parkinson será la enfermedad grave más común. También se prevé que superará 12 millones de personas afectadas.



En Colombia, más de 220.000 personas viven con Parkinson. Entre 2016 y 2020, cerca de 148.224 pacientes asistieron a centros médicos, de los cuales el 44 % fueron mujeres y 56 % hombres.



Los síntomas de este mal comienzan lentamente, y por lo general en un lado del cuerpo. Luego afectan ambos lados. Entre ellos se encuentran:



- Temblor en las manos, los brazos, las piernas, la mandíbula y la cara

- Rigidez en los brazos, las piernas y el tronco

- Lentitud de los movimientos

- Problemas de equilibrio y coordinación



A medida que los síntomas empeoran, las personas con la enfermedad pueden tener dificultades para caminar o hacer labores simples. También pueden tener problemas como depresión, trastornos del sueño o dificultades para masticar, tragar o hablar.



No existe un examen de diagnóstico para esta enfermedad. Los médicos usan el historial del paciente y un examen neurológico para diagnosticarlo.



La enfermedad de Parkinson suele comenzar alrededor de los 60 años, pero puede aparecer antes. Es mucho más común entre los hombres que entre las mujeres.



En cuanto al tratamiento cabe aclarar que aún no existe una cura para esta enfermedad; no obstante existen medicamentos y terapias que a veces ayudan a mejorar enormemente los síntomas.



Lars von Trier, es un director de peso en la industria del cine y es una personalidad controvertida conocida por propuestas polémicas y por incluir escenas de una violencia incómoda para el espectador. Entre sus obras más reconocidas están "Melancolía", "Nymphomaniac" y "La casa de Jack".

