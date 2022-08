La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial, (ENTerritorio), con el apoyo del Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria, el Ministerio de Salud y Protección Social y las secretarías de salud de algunas ciudades del país, adelantarán un piloto tiene como objetivo introducir en Colombia el autotest de VIH.



Esto, a través de su inclusión en la oferta de servicios de prevención, focalizada hacia la población sexualmente diversa, en el marco de las acciones de salud pública, documentando la mejores prácticas, actividades y lugares que fomente la prevención del VIH.



Se espera que con la implementación del Autotest de VIH en Colombia se logre mejorar el acceso al diagnóstico y llegar a las personas que por sus prácticas de riesgo se ven más expuestas a la infección del VIH y que no se han realizado la pruebas para detectar la presencia del virus en su organismo. Además, se busca aumentar la demanda con respecto a otros servicios de autocuidado y facilitar la realización de pruebas de forma totalmente voluntaria, sencilla, confidencial, sin costo para la persona.



Es una prueba de tamizaje para VIH que permite que, a través de dos gotas de sangre extraídas mediante un pinchazo en la yema del dedo, puedan conocer su estado de salud en privado, en un entorno que les resulte cómodo. Los resultados están listos en 15 minutos como máximo y no requiere de prescripción médica.



El autotest del VIH es fiable y detecta la infección, ocurrida 30 días antes de realizarse la prueba. Lo cual quiere decir que es posible que la infección por VIH ocurrida hace menos de 30 días, no sea detectada por esta prueba.



Los servicios de pruebas del VIH han logrado extenderse considerablemente en el mundo; según datos de la OMS, entre el 2010 y el 2014 más de 600 millones de personas recibieron servicios de pruebas del VIH en 122 países de ingresos bajos y medianos. Pese a este gran avance, aún 9,4 millones de personas (un 25% del total de personas con infección por el VIH) continúan sin saber que tienen la infección por el VIH.



La meta de alcanzar un 90% de personas con conocimiento de su estado en relación con la infección por VIH para 2020, no fue lograda. Hoy tenemos el compromiso mundial de lograr que entre 2025 y 2030, el 95% de personas que viven con VIH conozcan su estado serológico.



Para ayudar a cerrar esta brecha diagnóstica que sigue generando desigualdad en Colombia y el mundo, se ha recomendado por parte de la OMS desde 2016 la implementación de la prueba de autodetección de VIH, como una forma segura, precisa y eficaz de alcanzar a aquellos grupos de personas que por diversas razones no pudieran acceder a los servicios de pruebas administrados por un tercero. Esta misma recomendación fue ratificada en 2021 en la Guía de Práctica clínica de VIH/SIDA en Colombia.

¿Qué ha mostrado la evidencia científica sobre la implementación del Autotest de VIH?

El Autotest de VIH aumenta el uso de las pruebas de detección de este virus. Se ha documentado que la proporción de personas diagnosticadas y vinculadas a servicios de atención mediante el Autotest de VIH son similares a las obtenidas cuando las pruebas se realizan en centros de salud.



Por otro lado, los casos de uso incorrecto del Autotest de VIH y los daños sociales asociados son raros. No se ha notificado ningún suicidio. Esta tecnología no aumenta las conductas sexuales de riesgo entre los hombres que tienen relaciones homosexuales.



Asimismo, se ha comprobado la eficacia de una serie de modelos de prestación de servicios de Autotest de VIH y de herramientas de ayuda conexas. Muchas personas están interesadas en esta prueba y son capaces de realizarla con mínima ayuda.

¿Qué se espera con la implementación del Autotest de VIH en Colombia?

La evidencia reporta un aumento en la aceptación y frecuencia de uso de pruebas de VIH en aquellos que la han usado previamente, por lo que se espera aumentar la demanda con respecto a otros servicios de autocuidado.



Adicional, se requiere mejorar la cobertura de servicios integrados, por ejemplo, en consultas de infecciones de transmisión sexual (ITS) o de planificación familiar y facilitar la realización de pruebas en la pareja de forma discreta y cómoda.



Finalmente, se intenta la vinculación con el tratamiento de las personas que tengan un resultado positivo de las pruebas de detección del VIH y proporcionar una prevención individualizada apropiada para quienes tengan un resultado negativo de las pruebas.

