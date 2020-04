Así deben cuidarse del covid-19 los pacientes con pérdida auditiva

Si bien el mundo tiene las alertas ante nuevos casos de contagio por covid-19, los pacientes con pérdida auditiva y que usan dispositivos como implantes cocleares y audífonos, deben ser igual de rigurosas con el aseo, igual que el resto de las personas y ceñirse a las normas establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para enfrentar esta pandemia. Sin embargo, sus protocolos de higiene e interacción social, son igualmente relevantes.

Se calcula que en el país existen más de medio millón de personas con pérdida auditiva, según el Dane, y que cada año, cerca de 1.300 personas nuevas acceden a las soluciones auditivas, entre los que se cuenta el implante coclear: una especie de ‘oído biónico’ que reemplaza este sentido y que permite que los pacientes puedan llevar una vida normal, tanto en el ámbito social como laboral.



Es importante destacar que un paciente con pérdida auditiva no es más propenso a desarrollar el coronavirus y que su grado de vulnerabilidad a esta pandemia es el mismo que el de una persona sin esta discapacidad auditiva.

“Una persona que use un dispositivo para los oídos tiene las mismas condiciones de higiene y de precaución para no contagiarse. Lo que sí debe tener en cuenta es hacer una regular desinfección y limpieza de su dispositivo externo o procesador de audio, así como de su celular, sus llaves, zapatos, precisamente porque todos estamos en riesgo de contagio”, afirma Jonathan Bareño, fonoaudiólogo de Med-El.



Estas son las recomendaciones para pacientes con pérdida auditiva o hipoacusia:



* Lavarse las manos muy antes de limpiar el dispositivo. Suena obvio, pero no lo es. Es importante además de lavar las manos con agua y jabón, usar jabón glicerinado (o gel antibacterial) con alcohol al 70 % solamente para limpiarse las manos. Posteriormente usar un alcohol de uso electrónico que se denomina isopropílico (se evapora fácilmente) para la limpieza del dispositivo, que se consigue en algunas droguerías y almacenes de químicos disponibles.



* Usar un tono de voz fuerte frente a una persona con pérdida auditiva. No se vale tocar al paciente con el propósito de llamar su atención o acercarse para mejorar la calidad del audio. Tener muy presente que el distanciamiento social aplica para todos.



* Tratar de usar una mascarilla transparente frente a una persona que no oye. Igual que el punto anterior: mantener dos metros de distancia y entender que muchas veces este paciente puede entender más fácilmente a través de la lectura de labios.



* Contactar al distribuidor de su dispositivo. En caso de requerir baterías o accesorio, lo ideal es que se comunique con el distribuidor de la marca de su dispositivo, teniendo en cuenta que tienen varios canales habilitados para la atención de domicilios.



* Si por alguna razón hay que salir de casa, es necesario verificar que lleve baterías suficientes, que el procesador esté funcionando bien y no llevarse la mano al dispositivo, si es posible.



* Seguir las recomendaciones de todo el mundo. Practicar el aislamiento social, quedarse en casa, lavarse las manos y si presenta síntomas como fiebre, tos, dificultad respiratoria o haber estado en contacto con una persona infectada, reportarlo inmediatamente a los números de emergencias.



