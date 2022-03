De acuerdo a los registros del Instituto Nacional de Salud (INS), el miércoles se reportaron 1.222 nuevos casos de covid-19 y 45 muertes en el país. Adicional, hay 12.282 casos activos a la fecha en Colombia.



Debido a la disminución en la curva de positividad de casos y las altas coberturas de vacunación en algunas ciudades y municipios, desde el Ministerio de Salud y Protección social se han pautado nuevos lineamientos para las medidas de bioseguridad, teniendo en cuenta que "es importante recuperar la cotidianidad".



Recientemente, el Ministerio de Salud y Protección Social dio un parte positivo en cuanto al panorama nacional en materia de covid-19, dado que se presenta una reducción en el número de casos, ocupación de camas de hospitalización general y UCI, así como en el número de personas fallecidas.



“La situación epidemiológica mantiene su tendencia favorable en el país, de una manera generalizada; por supuesto, siempre hay pequeñas zonas del país en las que es necesario estar alerta y en las que se es más sensible a los cambios epidemiológicos”, señaló Julián Fernández, director de Epidemiología y Demografía.



Y agregó que, el Instituto Nacional de Salud continúa el monitoreo a nivel municipal, para identificar algunas pequeñas áreas del país en donde todavía se presentan incrementos de casos, “pero cuando lo vemos a escala departamental y regional, es claro que mantenemos esa tendencia favorable a nivel nacional”.



De acuerdo con las cifras del Instituto Nacional de Salud (INS), los departamentos con mayor positividad de casos acumulados por millón de habitante son Bogotá, Barranquilla, Santa Marta y Antioquia.



El número de fallecidos por millón de habitantes organiza la lista de las ciudades así: Barranquilla (4.761), Santander (3.872), Bogotá (3.533), Norte de Santander (3.533) y Antioquia (2.785).



Las cifras del Ministerio de Salud y Protección, reportan una cobertura de vacunación del 83,5 % en Barranquilla, 77,7% en Bucaramanga, 71,8 % en Bogotá, 66,0% en Cúcuta y 74,0 % en Medellín.



Actualmente, Colombia presenta un mejor desempeño en la tabla de exceso de mortalidad por todas las causas no fetales, con tendencia a la baja; es decir, un menor registro de muertes, lo que ubica al país dentro de los mejores en América.



De igual manera, se reporta una estabilidad en cuanto a atención del SarsCov2 por urgencias, hospitalización general y en Unidades de Cuidados Intensivos, por lo que Fernandez destaca que “hemos revertido la tendencia y regresado a la configuración del 2 de diciembre, al tener por cada un paciente en UCI covid a 5 personas en UCI por otras patologías”.



Según los indicadores del INS, las causas de muerte más comunes por comorbilidad asociadas al covid-19 en el territorio son: hipertensión arterial ( 6.416 casos), diabetes mellitus (3.901), causa respiratoria (2.421), renal (2.226) y cardíaca (2.083).

Bogotá D.C

De acuerdo con la Secretaría de Salud, el 29,0 % de los casos reportados en Colombia de covid-19 se encuentran en Bogotá D.C.



En la ciudad se han presentado 1'758.371 casos de los cuales 576 fueron confirmados con corte al 02 de marzo de este año. Del total de casos acumulados, 54,0 % son mujeres y la mayor concentración de casos de acuerdo con la edad está entre los 20 a 49 años con un peso porcentual de 60,9 %.



Las localidades con mayor reporte de casos positivos son: Suba con (15,8 %), seguido por Kennedy (12,8 %), Engativá (11,5 %), Usaquén (8,4 %) y Bosa (7,2 %). Estas cinco localidades aportan el 55,7 % de los casos confirmados en el Distrito.



Bogotá tiene 116,6 casos activos de covid-19 por cada 100.000 habitantes y una tasa de mortalidad en hombres de 454,1 por cada 100.000 y en mujeres 294,9 por cada 100.000. Al comparar Bogotá con Miami, Nueva York, Madrid, Londres y las principales ciudades de América latina, la capital de Colombia ocupa el séptimo lugar según el número de casos por millón de habitantes (226.989).



Según las cifras del Instituto Nacional de Salud (INS), la capital del país reporta un total de 29.259 fallecidos y 1'718.746 recuperados. La ciudad tienen una cobertura en vacunación del 71,8%.

Antioquia

El informe de positividad de casos en el departamento con corte al 02 de marzo, registra 125 casos nuevos. Los casos se distribuyen en ciudades y municipios de la siguiente forma: Medellín (310), Bello (48), Itagüí (20), Rionegro (20), Ciudad Bolívar (20), Envigado (14).



Según los datos recogidos por la Secretaria seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, el total de fallecidos hasta la fecha es de 18.199 y los casos de personas recuperadas ascienden a 895.185. El departamento alcanza un acumulado de 916.559 casos, de los cuales 489.704 corresponden a mujeres y 426.855 a hombres.



Actualmente, Antioquia tiene un porcentaje de ocupación de camas UCI de 83.91% y una cobertura en vacunación del 74,0%.

Norte de Santander

Las autoridades sanitarias en Cúcuta han aumentado las campañas y estrategias para avanzar en el proceso de vacunación, que hasta la fecha, se mantiene en un 70 por ciento.



De acuerdo con la Secretaría de Salud municipal, desde el pasado 19 de febrero, día en que se inició el proceso de vacunación se han realizado más de 456 jornadas de vacunación, que incluye vacunación nocturna casa a casa y en vehículos.



De acuerdo con el Instituto Departamental en Salud de Norte de Santander, con corte al 2 de marzo, se registraron 20 nuevos casos confirmados de covid-19 y fallecieron 8 personas.



Estos indicadores sitúan el total de casos confirmados en la región en 119.159 y un total de fallecidos de 5.051. Actualmente, se reportan 197 casos activos y una ocupación UCI del 57%. en el departamento.



Por otro lado, los municipios del departamento que registran mayor número de casos por covid-!9 son: Cúcuta (115), Pamplona (19), Los patios (12), Ocaña (17) y Villa del Rosario (7).



Daniel Durán, coordinador de atención para el covid-19, indicó que en Cúcuta hay 115 casos activos y la cifra desde el inicio de la pandemia supera los 73 mil casos.



“Tenemos 30 camas UCI ocupadas con casos de covid-19, y la semana anterior teníamos 59 casos; es decir, hemos disminuido la cantidad de personas en camas UCI en un 50 por ciento”, afirmó el funcionario.



Al revisar las estadísticas, durante febrero del 2021 Cúcuta registró 6.733 casos y hubo 390 fallecidos, mientras que en el 2022 se identificaron 11.476 casos y 211 fallecidos



“Aunque es el doble de casos confirmados, es casi la mitad de fallecidos en 2022, lo que refleja que la letalidad ha disminuido”, agregó.



Por su parte, Carlos Martínez, director del Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander (IDS), confirmó que desde el pasado 1 de marzo, los cucuteños pueden prescindir del uso obligatorio de tapabocas en el espacio público.



En Cúcuta el 30 por ciento de la población aún no se ha vacunado contra el covid-19. Esto equivale a 77 mil primeras dosis y 236 mil segundas dosis para completar esquemas.



Al respecto, el Ministerio de Salud ha reiterado constantemente que es fundamental continuar con lo establecido en el Plan Nacional de Vacunación que le apuesta a incrementar el porcentaje de dosis de refuerzo aplicadas. “Con dosis de refuerzo se recupera en una gran medida la efectividad de las vacunas. En los mayores las coberturas con dosis de refuerzo deberían ser del 100 %, es indispensable, no opcional. Incluso con variantes más leves, ellos, los de 80 años y más, son los más vulnerables”, mencionó Julián Fernández, director de Epidemiología.

