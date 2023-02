La artrosis de rodilla es una enfermedad degenerativa y de "desgaste" que se presenta con mayor frecuencia en personas de edad avanzada, pero que también puede ocurrir en personas más jóvenes debido a lesiones previas en la rodilla. El cartílago se desgasta gradualmente disminuyendo la protección de los huesos.

Hasta el momento, el tratamiento de esta condición puede consistir en la toma de analgésicos, no narcóticos como el paracetamol y los medicamentos antiinflamatorios (AINE). Estos suelen ser la primera opción de tratamiento para la artrosis de la rodilla.



Por otro lado, se pueden realizar infiltraciones o inyecciones intrarticulares como, por ejemplo, la viscosuplementación que implica inyectar ácido hialurónico en la articulación para mejorar la calidad del líquido articular y mejorar la lubricación. El tratamiento consiste en una inyección que en el mejor de los casos puede aliviar los síntomas entre 4 y 6 meses.



Finalmente, existen terapias alternativas que podrían ayudar con el dolor, pero cuya base científica no está comprobada.



Al respecto, hace algunos años, un grupo de médicos del Baylor College of Medicine realizaron un estudio en el que se evidenciaba que caminar puede ayudar a reducir el dolor de rodilla en las personas mayores de 50 años que hayan sido diagnosticadas con artrosis. La investigación fue publicada en la revista ‘Arthritis & Rheumatology’.



Un 37 % de los participantes que no caminaron como forma de hacer ejercicio presentaron un dolor de rodilla frecuente en comparación con el 26 % que sí lo hizo.



Los expertos llegaron a la conclusión de que esta fácil y gratuita solución puede ayudar a las personas a tener menos probabilidades de experimentar episodios nuevos o regulares de rigidez y dolor en las rodillas. Además, de que reportaban un menor daño estructural.



La doctora Elaine Husni, reumatóloga de la Clínica Cleveland, fue entrevistada por ‘The New York Times’, medio en el cual comentó que el movimiento constante puede ayudar a crear masa muscular y fortalecer los ligamentos alrededor de las articulaciones.



No obstante, los investigadores aclararon que existe un amplio márgen de error en este estudio por lo que solo se recomienda la caminata si la condición es leve, ya que si la persona presenta dolor puede que largas caminatas aumenten la dolencia, comentó al citado medio el doctor Justen Elbayar, especialista en medicina deportiva que no participó en el estudio.

