A esos latidos rápidos, o lentos, ya sean regulares o irregulares, que se presentan en el ritmo cardiaco y que pueden ser una señal de otros problemas, hay que prestarles la debida atención.



Se trata de las arritmias cardiacas, que se presentan en personas sanas o con enfermedades cardiovasculares y pueden estar muy ligadas a la obesidad, el sedentarismo, tabaquismo o elevaciones de colesterol, entre otros factores de riesgo.



(Siga leyendo: Fibrilación auricular: síntomas y cómo detectar la enfermedad)

Según un estudio de la Sociedad Latinoamericana de Estimulación Cardíaca y Electrofisiología, se estima que más de 350 mil colombianos padecen de esta afección, y por eso esta condición causa miles de muertes anualmente si no se trata a tiempo.

“En muchos casos es el factor que causa la llamada muerte súbita inesperada, o un accidente cardiovascular, en personas aparentemente saludables”, señaló el cardiólogo Gabriel Robledo Kaiser.



El experto también asegura que la fibrilación auricular es la arritmia cardíaca más frecuente y una de las causas más importantes de eventos cerebrovasculares de origen embólico, porque se asocia con el desarrollo de insuficiencia cardíaca y muerte súbita.



En Colombia, constituye una enfermedad con altos costos para el sistema de salud; sin embargo, su prevalencia es desconocida, según señala la Revista Colombiana de Cardiología.



(Le puede interesar: ¿Cómo aplicar primeros auxilios en caso de un infarto en casa?)



Para Gabriel Robledo, es claro que cualquier estado de arritmia cardíaca, puede provocar mareos o desmayos, debido a que el volumen de sangre que llega al cerebro no es el normal.



Por otra parte, “si se produce una bradicardia (latidos del corazón lentos menores de 60 l/min), el flujo de sangre a los pulmones se reduce y puede producir dificultad al respirar y también mareos”, explicó el cardiólogo.



Asimismo, aseguró que cuando existen otras condiciones cardíacas, la arritmia puede provocar dolor (angina) de pecho, por un suministro deficiente de sangre, o incluso falla cardíaca. Además, en muchos casos la arritmia no presenta síntomas de ningún tipo y se puede detectar mediante un electrocardiograma.



“De igual manera, algunas de las causas de las arritmias se encuentran directamente en el corazón, y pueden ser congénitas, o adquiridas, o sea que puede provocarlas un infarto de miocardio, la enfermedad coronaria, y la insuficiencia cardíaca. Otras causas pueden encontrarse fuera del corazón, como infecciones, hipertensión arterial, hipo o hipertiroidismo”, asegura Robledo Kaiser.

Las causas

Existen causas externas a cualquier órgano (extracardíacas), como uso de sustancias que irritan las fibras miocárdicas, o el sistema de conducción, como son el alcohol, el tabaquismo, drogas estimulantes (anfetaminas, cocaína), plantas medicinales, uso de medicamentos para la gripa o la tos, que contienen vasoconstrictores.



El estrés es una causa frecuente de las arritmias y algunas veces se presentan sin causa aparente. Muchas de las arritmias no tienen importancia, son extrasístoles que tenemos todos, que se dan cuando tenemos esa sensación de vuelco en el corazón. “Pero hay muchos tipos de arritmias, algunas benignas y otras malignas, unas se generan en los ventrículos, otras en las aurículas, y también hay arritmias mixtas”, señala el experto, Director del Centro Cardiológico de Bogotá.

Recomendaciones

Hay ciertas recomendaciones generales relacionadas con el estilo de vida que pueden ayudarnos a combatir de forma eficaz la fibrilación auricular.



Entre ellas se encuentran controlar la hipertensión y la insuficiencia cardiaca, que son dos de las principales patologías que pueden provocar esta arritmia. Igualmente, es beneficioso controlar factores de riesgo como la diabetes -para lo que debemos mejorar los niveles de azúcar-, el colesterol y la obesidad.



(Lea también: Ataque al corazón en mujeres: ¿cuáles son los síntomas?)



Además, una de las principales recomendaciones para los pacientes con fibrilación auricular es hacer ejercicio físico de intensidad moderada diariamente, que ayudará a que la fibrilación aparezca con menos frecuencia.

El control

Para Robledo Kaiser, es importante que la persona observe sus propios síntomas y que se contacte con el médico, para que le indique las medidas que deben observar, y los medicamentos que debe tomar en forma permanente, sin suspenderlos a menos que se lo indiquen. Lo normal es que el médico le ordene exámenes de electrolitos, sodio y potasio.



Y lo más importante son los cambios en el estilo de vida, que incluyen una dieta baja en grasas y calorías, rica en fibra, ejercicio físico moderado, y controlar el peso.

Igualmente, hay que controlar la hipertensión arterial, bajarle al estrés y a la ansiedad, no fumar y en lo posible evitar la ingesta de café, té, chocolate o gaseosas oscuras.

Más noticias de Salud