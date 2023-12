Aritmomanía: ¿Qué implica ver números y cálculos matemáticos en todo lado?

De acuerdo con a International OCD Foundation, el Trastorno Obsesivo-Compulsivo (TOC), es una condición de la salud mental con que se caracteriza por tres cosas: las personas que padecen de este trastorno presentan pensamientos involuntarios, irracionales, y repetitivos, llamados obsesiones, estas le generan ansiedad, angustia y miedo en el paciente, quien se ve incitado a realizar compulsiones, para calmar dichas sensaciones.



Una de estas obsesiones son contar números sin poder evitar, al igual que objetos, placas de los carros, junto con la repetición de palabras, acciones y cálculos matemáticos, en un número determinado de veces, que es llamada aritmomanía.

Las manifestaciones que puede tener una persona que presente este TOC están:

Contar numéricamente antes de hacer una acción. Realizar operaciones matemáticas antes de hacer una acción. Repetición de oraciones en ciertos casos. Evitar determinado número porque se cree que da mala suerte. Hacer cálculos sobre eventos que pasan.

Estas compulsiones le pueden generar a la persona episodios de ansiedad y estrés por la poca capacidad de controlar sus acciones.

La aritmomanía puede repercutir en episodios depresivos. Foto: IStock

Repercusiones en la cotidianidad

De acuerdo con el portal web 'Psiquion', la aritmomanía, puede generar complicaciones para desarrollar las tareas diarias a las personas que la padecen, siendo más difícil para ellas integrarse.



Una repercusión es no poder mantener un trabajo, que dependerá de la gravedad del estado de la persona, ya que contar constantemente, hace que no haya rendimiento o no cumplamos con los objetivos.



También se puede dar un aislamiento social, debido a que la mente suele estar ocupada calculando y no suele prestar atención a las relaciones sociales, pasando desapercibido en eventos sociales.



Muchas veces puede provocar ansiedad, ya que muchos pacientes con esta compulsión de larga duración, pueden tener mayor riesgo. Al igual, puede producir depresión, debido a que los sentimientos de tristeza suelen ser constantes en este tipo de trastornos.

Los pacientes afectados pueden presentar problemas de estrés y ansiedad. Foto: iStock

Posibles tratamientos

De acuerdo con la doctora Marissa Navarro, "en muchas ocasiones se necesita tratamiento farmacológico con antidepresivos y ansiolíticos para poder empezar a manejar el tratamiento conductual que se basa en dejar de hacer la compulsión".



Lo que hace el profesional es una desensibilización sistemática, que consiste en tratar de no realizar la compulsión.



Se identifican y se intentan cambiar esos pensamientos obsesivos que tanto asustan y generan malestar en la persona, que pueden ser con técnicas como: paradas de pensamiento, confrontación de las obsesiones, disminuir el volumen de los pensamientos negativos, y crear pensamientos positivos.



La experta señaló que "el TOC del tipo que sea se ha llegado a considerar un trastorno de tipo crónico, mi experiencia es que con una terapia adecuada y el tiempo necesario los pacientes aprenden a manejar su TOC, y eso ya es mucho, porque les llega a permitir el desarrollo de una vida normal".



Aclaró que si bien es cierto que en momentos críticos para la persona o en aquellos que se encuentra más vulnerable puede aparecer una crisis derivada del TOC, no hay por lo que asustarse, y se puede tratar.

