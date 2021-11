La EMA aprueba pastillas anticovid de Merck para uso de emergencia

La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) anunció el viernes la aprobación en la Unión Europea de la píldora anticovid de Merck para uso de emergencia, aunque ésta todavía no recibió la autorización completa de comercialización.



"El medicamento, que actualmente no está autorizado en la Unión Europea, puede utilizarse para tratar a los adultos con covid-19 que no requieren oxígeno suplementario y que tienen un mayor riesgo de desarrollar una forma grave" de la enfermedad, dijo agencia en un comunicado.



El regulador europeo subraya que este es un consejo para ayudar a las autoridades nacionales a decidir sobre el posible uso temprano de esta píldora antes de su autorización de comercialización, a la luz del aumento de los contagios y fallecimientos por covid-19 en la Unión Europea.



El medicamento, conocido como Lagevrio (molnupiravir) y disponible en cápsulas, debe tomarse dos veces al día durante cinco días por adultos con covid-19 que no requieren oxígeno suplementario y que sea pacientes con el riesgo de desarrollar la enfermedad en su estado grave.



La agencia ha revisado los datos disponibles sobre la calidad del fármaco y los resultados de los estudios completos y los que aún están en curso, así como los resultados provisionales del estudio principal en pacientes no hospitalizados y no vacunados con al menos una afección subyacente que los pone en riesgo de sufrir covid-19 grave.



En términos de seguridad, los efectos secundarios más comunes notificados durante el tratamiento y dentro de las dos semanas posteriores a la última dosis de molnupiravir fueron diarrea, náuseas, mareos y dolor de cabeza, todos leves o moderados.

