Aunque muchas personas empiezan a tener una caída de cabello durante el envejecimiento, también existen otras que por cuestiones de genética o procesos autoinmunes pierden su cabellera a temprana edad.



Existe la alopecia areata, que según el portal médico ‘Medline plus, es una afección que ocasiona parches redondos de pérdida del cabello y puede llevar a la calvicie total. Esta situación se observa en hombres, mujeres y niños, lo que afecta su autoestima y lo que los demás pueden pensar de ellos.

La alopecia afecta a niños, hombres y mujeres. Foto: iStock

En el mercado existen muchos productos y procedimientos que prometen recuperar su cabellera, pero varios de ellos son dolorosos y otros en los que no se ven resultados, sin embargo, al parecer esta afectación de la calvicie y la pérdida prematura del cabello podría tener sus días contados, gracias a investigaciones y ensayos clínicos que se están realizando con una píldora que tiene un 80 % de efectividad en la recuperación del cabello.



Ha sido tanto el éxito de la píldora que la Food and Drug Administration -FDA- ha aprobado su uso en pacientes desde los 12 años de edad.



En los ensayos clínicos del medicamento oral llamado ‘Ritlecitinib’, logró revertir los efectos de la calvicie en un 80 % en el 25 % de los pacientes, según ‘El Español’.



El portal también registra que en el 2022 la FDA aprobó otro medicamento, pero que su formulación solo se puede hacer en adultos.



En el caso del tratamiento para niños, el medicamento que está aprobado científicamente para un diagnóstico de alopecia areata es el ‘Litfulo’ de Pfizer.



La dermatóloga Brittany Craiglow de la Universidad de Yale afirma que el tratamiento con el medicamento ‘Litfulo’ es “una opción de tratamiento particularmente importante en los pacientes más jóvenes con una pérdida sustancial de cabello, si bien los pacientes pueden comenzar a desarrollar síntomas de alopecia areata a cualquier edad, la mayoría de las personas empiezan a mostrar signos en la adolescencia, los veinte o los treinta años”.



Para el ensayo clínico se inscribieron alrededor de 700 personas, las cuales un 50 % había sufrido de pérdida de al menos la mitad del cuerpo cabelludo en menos de 10 años y el otro 50 % una pérdida total de su cabello.



En la muestra, un 23 % de los pacientes tratados mostraron que luego de seis meses de haber ingerido la píldora, tuvieron un 80 % de recuperación del pelo, no obstante, los pacientes que llevaban más tiempo sufriendo con la afectación mostraron resultados menores, por lo que el estudio sugirió que el medicamento es más efectivo en las primeras etapas de la alopecia.



Siempre que tenga alguna afectación de cualquier tipo, no olvide consultar con su médico y no se automedique.



LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

