Covid: así puede saber si hace parte de la segunda fase de vacunación

Si usted no tiene claro si hace parte de la población priorizada para recibir la dosis de la vacuna contra el covid-19, pero considera puede entrar en este grupo, el Ministerio de Salud ha creado una aplicación digital para sacar a los ciudadanos de esa duda.



Se trata de Mi Vacuna, una app que tiene como objetivo informar a las personas si hacen parte de la etapa 1 (entre 60 y 79 años) y la 2 (80 años en adelante) de inmunización.



Para consultar su estado, puede descargar la aplicación en las plataformas PlayStore o AppStore, dependiendo del sistema operativo de su dispositivo, o en su descarte, consultar en el navegador web de su computador a través del link https://mivacuna.sispro.gov.co/MiVacuna/.



Allí, la plataforma se divide en las etapas dispuestas por el Ministerio: ‘Me informo, Me Consulto y Me Postulo’. En la primera etapa, está toda la información acerca del plan de vacunación, así como los criterios de priorización para la vacuna, y el consentimiento informado.



Ya en la segunda, es donde usted averigua si hace parte de la población priorizada, dando clic en el botón ‘consultar mi priorización, acepta el tratamiento de datos personales y llena los datos requeridos que aparecerán en su pantalla: tipo de documento, número y fecha de expedición de este, pone su ciudad y departamento de residencia, y la plataforma le informa si es o no población de prioridad para recibir la vacuna.



En caso de que no aparezca como persona de prioridad para recibir la vacuna, pero considera que puede entrar en este grupo, tiene la opción de postularse, lo cual hace parte de la tercera etapa en la cual la app está estructurada. Solo tiene que dar clic en la opción ‘Me postulo para la etapa uno o dos’, llena algunos datos personales, y responde una encuesta que pregunta si hace parte de algún campo laboral o estudiantil de ciencias de la salud.



Recuerde, esta encuesta debe responderla con la verdad para lograr un adecuado y justo proceso en las etapas de vacunación.

