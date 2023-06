Normalmente, alguna vez en su vida ha padecido por dolores estomacales que, en ocasiones, no son tomados en cuenta como una urgencia, por lo que las personas tienden a automedicarse y no consultar a un médico.



Si bien es cierto, los dolores abdominales se puede producir por causas como estreñimiento, intoxicación alimentaria y gastroenteritis viral. Además de endometriosis, bloqueo intestinal, acidez gástrica, cálculos renales, apendicitis, entre otros, según MedlinePlus, portal de servicio de información de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.



De acuerdo con lo anterior, hay que tener en cuenta que, cuando el abdomen duele fuertemente, lo recomendable es ir al médico, dado que puede ser probable que esté padeciendo por apendicitis.



Luis Alberto Parra Obando, cirujano de la Universidad Nacional, afirma que algunas personas dejan pasar el síntoma que puede ocasionar afectaciones graves; no obstante, debe recordar que el tratamiento varía dependiendo del tiempo de evolución, pero por lo general se requiere una dosis de antibióticos inicial y la llamada apendicectomía (cirugía).

¿Qué debería comer?

Si el dolor es cada vez más intenso, visite al médico. Foto: iStock

Después de la cirugía, normalmente, los médicos recomiendan unos cuidados específicos, al igual que una adecuada alimentación. Lo invitamos a conocer la dieta que debería seguir durante los días de recuperación de la cirugía.



The Health Site, uno de los sitios de la India más especializado en informar sobre temas de salud, da a conocer algunos de los alimentos que debería consumir.



- Alimentos con bromelia

​Esta enzima tiende a estar presente en la piña y es conocida por tener beneficios que contribuyen a la disminución del dolor, la inflamación de los tejidos y los músculos.



- Alimentos con vitamina C

​Teniendo en cuenta que esta vitamina funciona para acelerar la cicatrización interna y externa, por ende, lo recomendable es consumir alimentos como:



Guayaba.

Coliflor.

Naranja.

Fresas.

Kiwis.



- Alimentos con propiedades antiinflamatorias

Piña.

Brocoli.

Arándonos.

Apio.

Jengibre.

Remolacha.



The Health Site afirma que estos alimentos contribuyen a fortalecer el sistema inmunológico.



- Alimento con omega-3 y arginina

Aunque cada uno puede ofrecer beneficios, hay estudios que recomienda que al combinarlos pueden contribuir a la rápida recuperación, estos son los alimentos:



Nueces.

Aceite de pescado.

Semillas de lino.

Huevos.

​Maní.

Lácteos.

Lentejas

Cerdo.

Pollo.

Laura Daniela Alarcón Vargas

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS