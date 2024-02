Apendicitis en niños: ¿qué es y cómo pueden los padres detectar los síntomas?

La apendicitis es una inflamación e infección del apéndice, la cual puede causar que es de ser rompe y provocar una infección aún más grave llamada peritonitis.



Esta inflamación si no se trata a tiempo puede ser mortal, puesto que cuando el apéndice se bloquea causa una infección por obstrucción.



Esta obstrucción se puede dar por fluidos o mocos de la nariz y la boca, así como también por parásitos o ese.

En este caso el apéndice se inflama y ocasiona un dolor crónico, además el suministro de sangre al apéndice se detiene, lo que puede ocasionar que se rompa o que sus paredes comiencen a perforarse.



Si esto sucede, la sustancias que están ocasionando la obstrucción tendrán acceso a otros órganos, causando la infección grave descrita anteriormente como peritonitis, que tratarse en el tiempo adecuado puede causar la muerte.



De acuerdo con el portal, 'Stanford Medicine Children’s Health’, la mayoría de los casos de apendicitis se presentan en edades desde los 10 a los 30 años, sin embargo, también pueden presentarse en niños que tengan fibrosis quística o con antecedentes familiares.

Cómo detectar si su hijo tiene apendicitis

Aunque los síntomas en cada niño pueden variar, estos son aquellos que son más comunes iniciando con un dolor intenso que puede ser:



Alrededor del ombligo y trasladarse a la esquina inferior derecha del abdomen o también puede iniciar la esquina inferior derecha del abdomen. El dolor va empeorando con el paso de las horas. Empeora o se siente más intenso cuando el niño tose, respira profundo o se toca esa zona. Si la situación se vuelve una peritonitis, el dolor se extiende por todo el abdomen.

Así mismo, el menor podrá sentir:

Malestar estomacal y vómitos. Vientre inflamado en niños más pequeños Falta de apetito. Diarrea. Cambios en la conducta. Fiebre y escalofríos. Estreñimiento.

Si observa uno de estos síntomas, lo adecuado es llevar de inmediato a su hijo al médico, quien le preguntará los detalles sobre cómo se ha ido desarrollando el dolor.



Asimismo, se le puede realizar una ecografía abdominal, una tomografía computarizada, análisis de sangre y de orina, para descartar que no se trate de otro problema de salud.



Puesto que esto se trata de una emergencia médica, el personal médico deberá realizarle un procedimiento quirúrgico al menor para extraerle el apéndice y que no se convierta en una infección grave que ponga en riesgo la vida del niño.



El personal médico puede optar por una cirugía abierta en la que se le hará un corte para extraerle el apéndice o una cirugía laparoscópica en la que se hace unos cortes pequeños y se introduce una cámara y por otra incisión se inserta instrumentos para que el cirujano pueda extraer el apéndice.



Ante cualquier afectación en su salud o la de su familia, acuda al médico y no se automedique.

