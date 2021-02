Anulan tutela del senador Robledo contra el ministro de Salud

El juzgado 26 laboral del circuito de Bogotá declaró la nulidad de la tutela interpuesta por el senador Jorge Enrique Robledo contra el Ministro de Salud, Fernando Ruíz Gómez, con la que pretendía que se dieran a conocer los contratos celebrados con las farmacéuticas para la adquisición de vacunas contra el covid-19.

De acuerdo con la jueza Olga Lucía Pérez Torres, firmante del auto, el ministro de Salud actuó dentro de los términos de ley al trasladarle la solicitud del senador Robledo (inicialmente en un derecho de petición) a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastre (UNGRD), entidad encargada del manejo documental y la firma de dichos contratos.



En este sentido, el juzgado anula la orden que había emitido para que en términos perentorios el Ministerio de Salud diera respuesta al senador y consecuentemente dicho despacho vincula a la UNGRD para que dentro de los plazos específicos emita la respuesta al derecho de petición, que el senador había interpuesto el 28 de diciembre.



Como se sabe, el 28 de diciembre el senador Robledo presentó un derecho de petición al Ministerio de Salud para que de acuerdo con la Ley 5ª de 1992 en un plazo de 5 días entregara todos los detalles de las negociaciones adelantadas por el país para la obtención de vacunas contra el covid-19.



Cumplido este plazo y al no obtener respuesta, el 13 de enero Robledo presentó una tutela aduciendo que el Ministro debía responderle en cinco días y no en 15 días hábiles, como al resto de la ciudadanía.



Al respecto, la jueza consideró que “si bien la presente tutela se interpuso el 13 de enero, puede considerarse que, en principio, para esa fecha no había vencido el término límite con el que contaba el Ministerio de Salud para propiciar respuesta y, por ende, se consideraría prematura la censura constitucional por violación al derecho de petición", lo que no impidió que el juzgado le pusiera plazo para que el despacho de Ruíz le diera respuesta al senador.



Por su parte, el Ministerio de Salud remitió la solicitud del senador a la UNGRD por considerar que es la entidad competente para dichos efectos y dentro de los plazos legales, elevando a la fuerza un incidente de nulidad que fue acatado el día de ayer, por lo cual se anula lo actuado en contra el Ministro de Salud, Ruíz Gómez.



De igual forma, el juzgado vincula a la UNGRD y le concede un día “para que rinda informe acerca de los hechos de la acción e indique las gestiones desplegadas para dar respuesta a la petición presentada por el accionante Jorge Enrique Robledo, como consecuencia de la remisión que en su oportunidad se hiciera por parte del Ministerio de Salud”.

