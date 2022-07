El desabastecimiento de diferentes métodos anticonceptivos, especialmente los de vía oral no es un problema nuevo, pero es claro que en los últimos meses su impacto ha sido más notorio.



Frente a esto, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) le dijo a EL TIEMPO que para declarar la escasez de un medicamento en Colombia se debe realizar un análisis exhaustivo de la categoría específica, para el caso particular de medicamentos anticonceptivos, y de forma preliminar la entidad no reporta dicho desabastecimiento.



La entidad explicó que "actualmente existen 66 titulares de registros sanitarios de pastillas anticonceptivas, 31 respondieron y con esos que respondieron, y la disponibilidad que tienen de pastillas es más que suficiente para cubrir la demanda del mercado en el país".



En este sentido, no hay desabastecimiento puesto que si existen titulares de registro que tengan el mismo principio activo (los mismos compuestos de un medicamento) y tengan capacidad para suplir la demanda, no se emite una alerta. Sin embargo, desde la entidad aclararon que el tema se mantiene en vigilancia constante.



A pesar de esta circunstancia, hace algunos meses, Jimmy Castañeda, médico ginecólogo y director médico de la Federación Colombiana de Obstetricia y Ginecología, le dijo a EL TIEMPO que “tanto colegas ginecólogos como pacientes dan cuenta del desabastecimiento de algunos anticonceptivos, lo que se traduce en un inconveniente mayor porque las mujeres corren un alto riesgo de embarazo no deseado. Mientras la paciente no consigue el medicamento, se queda sin protección de manera transitoria o permanente y el objetivo de planificar no se cumple”.



El especialista recalcó que el gremio ha puesto sobre la mesa en repetidas ocasiones el tema de un posible desabastecimiento de medicamentos anticonceptivos con algunas farmacéuticas productoras, las cuales, de manera informal, han expresado que el problema radica en las dificultades logísticas que trajo consigo la pandemia en lo relacionado con la importación de materias primas para su fabricación o incluso los contratiempos para importar los medicamentos desde el extranjero.



Al respecto, Leonardo Arregocés, director de Medicamentos y Tecnologías en Salud del Ministerio de Salud y protección social señaló que la escasez es de marcas específicas. Las autoridades se han comunicado con algunos productores y estos han expresado que el motivo son los problemas de abastecimiento en la cadena de suministro, por lo que han tenido el producto en las últimas semanas.



“Sabemos que las personas que utilizan este tipo de medicamentos son fieles a la marca. Los anticonceptivos que han hecho falta son los que tienen una alta participación en el mercado. Hay uno de ellos que tiene más o menos el 50-60 %, y es esta marca la que ha estado difícil de conseguir”. Arregocés precisó que hay otras marcas disponibles como alternativas. También señaló que los fabricantes ya están solucionando el problema y que estas marcas estarán disponibles próximamente.

