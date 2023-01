Un estudio asegura que el uso habitual de antibióticos después de los 40 años puede aumentar el riesgo de una Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII). Conozca los detalles.

La investigación estableció que, sumado al riesgo ya conocido de la multirresistencia a los antimicrobianos, las personas de más de 40 años pueden aumentar el riesgo de padecer enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa.



Este trabajo analizó datos médicos de 18 años (2000 a 2018) de ciudadanos daneses de 10 años en adelante, quienes no habían sido diagnosticados con una EII.



El objetivo era identificar si el momento, el tipo y la dosis del antibiótico podrían ser claves en el desarrollo de estas enfermedades.



Del total de 6,1 millones de personas que hacían parte de la muestra, 5,5 millones recibieron antibióticos al menos durante un ciclo entre los años de estudio, según informaron los autores.



En ese mismo lapso, 36.017 nuevos casos de colitis y 16.881 nuevos casos de Crohn fueron diagnosticados. En general, comparados con las personas que no tomaron antibióticos, el consumo de estos tuvo una relación con el desarrollo de la EII.



Los científicos hicieron énfasis en que este es un estudio observacional, por lo que no se puede establecer la causa del diagnóstico, pero advirtieron que limitar el consumo de estos fármacos ayudaría a reducir tanto la resistencia a ellos como el riesgo de padecer una EII.

Más noticias de Salud