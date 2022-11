Los antibióticos son medicamentos utilizados para tratar las infecciones bacterianas. La resistencia antimocrobiana se produce cuando las bacterias mutan en respuesta al uso de estos fármacos. En los últimos años, la aparición de bacterias multirresistentes se ha convertido en la piedra en el zapato de la salud pública a nivel global.



(Puede leer: 'El Invima no tiene capacidad de asegurar calidad de mataderos públicos': Ruiz)

“Se define resistencia bacteriana cuando una bacteria es resistente a tres antibióticos que deberían ser activos”, señala la doctora María Virginia Villegas, médica internista y especialista en infectología, quien advierte además que la resistencia antimicrobiana puede presentarse con mayor frecuencia en mayores de 60 años, en quienes se sabe que el sistema inmunológico va disminuyendo, así como en pacientes con cáncer.



Con el aumento que se ha percibido de la expectativa de vida desde hace algunos años, aparece también el incremento de la posibilidad de tener problemas cardiacos, pulmonares y demás, que lleva a la población adulta a consultar con frecuencia en hospitales, donde existe un mayor riesgo de resistencia bacteriana.

Facebook Twitter Linkedin

Del 90 al 100 por ciento de los enfermos hospitalizados por covid-19 recibieron un antibiótico. Foto: iStock

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), “la resistencia a los antibióticos es hoy una de las mayores amenazas para la salud mundial, la seguridad alimentaria y el desarrollo”.



Y según estimaciones de la misma entidad, en el 2019 la reacción adversa a los medicamentos (RAM) en relación con las bacterias causó, aproximadamente, 1,27 millones de defunciones en ese año.



A esto se suma que durante la pandemia se aumentó el uso de antibióticos en los pacientes que llegaban a los servicios de urgencias y se hospitalizaban, por la dificultad de hacer una diferenciación entre un proceso bacteriano y uno viral.



De igual manera, en ese periodo se acabaron los comités que velan por el buen uso de los antibióticos en casi todos los hospitales, conocido como el Programa de Optimización de Antimicrobianos (Proa), por la necesidad de evitar el contagio o propagación del covid-19, indica Villegas, y recalca que “los datos del Instituto Nacional de Salud demuestran claramente que durante y después de la pandemia hubo un aumento de bacterias más resistentes con respecto a los años anteriores”.



(En contexto: La 'arquitectura' de los tejidos humanos: así se podrán diseñar órganos)



Teniendo en cuenta lo anterior, el doctor Rafael Ricardo Valdez Vázquez, médico especialista en infectología, afirma que hay tres pilares importantes hacia donde tendrían que dirigirse los esfuerzos para combatir la resistencia bacteriana:

El político, enfocado en la regulación de programas de optimización de antimicrobianos.

El económico, donde tendrán que derivarse muchos recursos a la implementación de las acciones.

Y el social, centrado en la educación para los médicos, prescriptores y quienes tengan la necesidad de diagnosticar de manera oportuna las enfermedades infecciosas.

“Y poder establecer de manera clara y cada vez más precisa el antibiótico correcto, la dosis correcta y el tiempo adecuado para poder resolver un problema infeccioso y, con esto, evitar el mal uso o abuso de los antimicrobianos”.



Por otro lado, el doctor Valdez agrega que este enfoque educativo tiene que dirigirse también hacia el empoderamiento de los pacientes, y se necesita una inversión muy importante en comunicación e información para que puedan tener la capacidad de comprender el poder que tienen los antimicrobianos, cuándo son necesarios y cuándo no. Además de educar a la industria agroalimentaria, en donde se usa un gran número de estos fármacos.



Por su parte, el vicepresidente de la Asociación Colombiana de Infectología, Germán Camacho, destaca el rol que han tenido los antibióticos salvando muchas vidas, y reitera la necesidad de usarlos adecuadamente para disminuir el impacto que tienen sobre la resistencia bacteriana, que es “un problema de salud pública a nivel mundial”, y es responsabilidad de todos los actores combatirla.



De acuerdo con el infectólogo Carlos Álvarez, es importante no automedicarse: “Si se considera que hay una infección bacteriana, se debe acudir al médico y completar los esquemas formulados, con la dosis y frecuencia de uso, porque “los antibióticos se prescriben de manera que den mayor efectividad y menor riesgo de resistencia”.



Por último, explica Álvarez, tampoco se deben compartir antibióticos con otras personas en caso de que estos sobren —que no debería ser así— de un tratamiento.



“Los antibióticos son para una infección particular y no tienen la misma utilidad para todas las personas sin conocer el origen ni estado de sus afecciones”, precisó el infectólogo.

Se habla de medicación sin receta un 65 % en redes sociales

Twitter es la red social en la que se producen más conversaciones. FACEBOOK

TWITTER

La mención de antibióticos sin receta (65 por ciento), recomendaciones sobre estos medicamentos (15 por ciento), el mal uso de los antibióticos (14 por ciento) y la automedicación (5 por ciento) han empezado a ser parte de las conversaciones que se pueden ver en las redes sociales



Así lo afirma un reciente informe realizado en Europa, llamado ‘Conversaciones y desinformación sobre antibióticos en redes sociales’, que alerta de las recomendaciones que realizan conocidos influencers sobre el uso de estos fármacos sin tener conocimiento al respecto.



Según el documento, los antibióticos que mayores referencias tienen en la conversación son la amoxicilina (40 por ciento), azitromicina (34 por ciento) y ciprofloxacino (10 por ciento). Destaca también que se habla 20 veces más de principios activos que de marcas comerciales de antibióticos.

(Lea también: Nacen bebés de embriones congelados hace 30 años)



Asimismo, Twitter es la red social en la que, de forma preponderante, se producen más conversaciones (92 por ciento), sobre todo por parte de hombres (52 por ciento) y mujeres (47 por ciento) de edades entre los 18 y los 24 años.



Los profesionales sanitarios que divulgan información científica en redes sociales advierten en algunas de estas conversaciones sobre creencias equivocadas que derivan en resistencia a las bacterias, como que los antibióticos curan infecciones provocadas por virus.



También alertan sobre el daño que hacen las recomendaciones personales de influencers populares. Aseguran que estos personajes recomiendan antibióticos con usos para los que no están indicados, sin control ni rigurosidad médica.*Con información de Europa Press.

Más noticias