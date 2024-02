Antibióticos en niños: ¿cuáles consecuencias pueden tener si se abusa de ellos?

Para tratar algunas enfermedades, especialmente las infecciosas, los médicos suelen formular antibióticos, que se deben ingerir juiciosamente para eliminar la afectación.



Cuando la enfermedad a tratar es de un menor de edad, las recomendaciones son aún más específicas, porque estos medicamentos pueden afectar el organismo de los niños.

Los antibióticos son un gran avance de la ciencia, no obstante, el abuso de este hace que algunas bacterias se vuelvan resistentes a los tratamientos y causar infecciones más graves como el neumococo que causa enfermedades como neumonía, meningitis y tuberculosis.



La época de invierno puede venir acompañada de resfríos y gripas, que en algunos casos puede tener consecuencias en la salud de los pequeños, sin embargo, la solución no está en los antibióticos y no espere que el médico se los formule.



Es necesario tener en cuenta que existen dos tipos de gérmenes que enferman a las personas: estos son los virus y las bacterias, sin embargo, su forma de contagio es diferente.



Bacterias: estas se encuentran en casi todo objeto, pero no son tan perjudiciales, incluso algunas son beneficiosas para el organismo. Cuando se trata de bacterias nocivas, estas invaden el cuerpo e interfieren en los procesos normales del organismo, según la Clínica Mayo. En este caso, los antibióticos actúan matando a las bacterias, evitando que crezcan y se reproduzcan. Virus: contrario a lo que se cree, los virus no están vivos, estos empiezan a vivir y se reproducen al invadir células vivas.

Cuando el organismo tiene un buen sistema inmune, puede combatir los virus antes de que estos enfermen a la persona, no obstante, hay otra clase de virus, como las los que ocasionan el resfriado, a los cuales no se puede tratar con antibióticos.



Al observar que su hijo está presentando síntomas de resfriado u otro tipo de enfermedades, consulte con el médico antes de automedicarlo, puesto que si se trata de un virus estará afectando aún más la salud del menor.



Así mismo, el portal 'Kids Health', recomienda:

Deje que las enfermedades más leves, especialmente las causadas por virus. Esto ayuda a impedir que los gérmenes se vuelvan resistentes a los antibióticos. Si el médico le fórmula antibióticos a su hijo recuerde que debe completar el ciclo, ya que no hacerlo las bacterias que causaron la enfermedad pueden volverse resistentes y reactivar la infección. No use antibióticos sobrantes. No suministre más antibióticos de los que recomendó el médico. No le suministre a su hijo antibióticos que han sido formulados a otros miembros de la familia, y más si estos son adultos.

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

