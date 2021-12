Ante las declaraciones del director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, refiriéndose a la variante ómicron y su posible afección en cuanto a contagios y reinfecciones, el Ministerio de Salud y protección Social, hizo un llamado a la población colombiana para continuar con las medidas de bioseguridad estipuladas hasta la fecha y seguir constantes con el Plan Nacional de Vacunación.



Dentro de las recomendaciones enmarcadas en el autocuidado y la prevención del covid-19, el ministerio enfatiza en la aplicación de dosis de refuerzo y en completar los esquemas de vacunación.



El ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz Gómez mencionó que “lo primero es entender que países y regiones del mundo se encuentran en diferentes periodos de afectación, lo cual puede, sin duda, ser acelerado por la variante ómicron, recientemente declarada como 'variante de interés' por la Organización Mundial de la Salud”.



Señaló también que en Colombia aún no se ha identificado esta variante, aún cuando es altamente probable que esté circulando. La predominancia, a la fecha, ha sido de la variante delta, con la cual se ha visto una afectación moderada.



“Adicionalmente, existe evidencia respecto a que la vacunación previene la hospitalización y mortalidad por la variante Ómicron, y especialmente con una vigencia de seis meses después de completar el esquema inicial”, sostuvo el jefe de cartera.



Por lo anterior, la entidad invita a reducir la interacción en esta temporada de fiestas si no se ha completado el esquema o no se ha vacunado. También, propone recordar la importancia del uso permanente de tapabocas en reuniones familiares, así como en lugares privados y públicos si está con otras personas.



"El autocuidado de nosotros y quienes nos rodean es clave para celebrar una Navidad y un Año Nuevo en familia, seguros y previniendo un nuevo pico de contagios en el país", concluyó Ruiz Gómez.

