Claves para enseñarle a la ansiedad quién manda

Un estudio reciente publicado por la revista científica The Lancet reveló que el número de personas que declararon tener trastornos depresivos y de ansiedad graves aumentó en más de una cuarta parte en 2020 y a principios de 2021. La investigación advierte que se produjeron 76 millones más de trastornos de ansiedad y 53 millones más de casos de trastorno depresivo de los esperables en la pandemia.

Colombia, de acuerdo con el estudio, se encuentra entre los países más afectados en los aspectos de salud mental durante la pandemia, al presentar la prevalencia y la carga del trastorno depresivo y los trastornos de ansiedad entre un 35 y un 38,7 por ciento.



Joel Minden, Ph. D., psicólogo clínico especializado en terapia cognitivo-conductual (tcc) para la ansiedad y autor del libro Enséñale a tu ansiedad quién manda, respondió las siguientes preguntas a EL TIEMPO.



¿Qué es la ansiedad?



Describo la ansiedad como una respuesta emocional orientada al futuro a una amenaza percibida. Cuando anticipamos que sucederá algo terrible y que no podremos afrontarlo, nos sentimos ansiosos. La ansiedad es una emoción normal con la que la mayoría de nosotros luchamos, al menos de vez en cuando. Los trastornos de ansiedad se caracterizan por una angustia o disfunción abrumadora, hasta el punto de que las estrategias de afrontamiento que las personas utilizan para manejar la emoción se vuelven excesivas e irrazonables.



¿Por qué la pandemia incrementó la ansiedad?



El futuro es siempre, hasta cierto punto, incierto. Pero la pandemia ha introducido aun más incertidumbre sobre la salud, las finanzas, la estabilidad laboral y las relaciones.

Joel Minden, psicólogo clínico, autor del libro. Foto: Penguim random house

¿Cómo evitar la ansiedad?



La ansiedad es una emoción incómoda para la mayoría de nosotros, y es comprensible que queramos distanciarnos de situaciones que provocan ansiedad. Pero apostar por la idea de que es importante evitar la ansiedad es precisamente la razón por la que algunas personas luchan tanto con esta emoción en primer lugar. Si evitamos eventos sociales, responsabilidades laborales o escolares, u otras actividades y situaciones que son generalmente importantes o placenteras, es posible que experimentemos un poco de alivio a corto plazo, pero esto refuerza la idea de que la evitación es nuestra mejor respuesta a la ansiedad. Recomiendo aprender a superar la ansiedad en lugar de dedicar tanto tiempo y energía a evitarla o controlarla.



¿Por qué la ansiedad es tan difícil de manejar?



La ansiedad es difícil de tolerar porque, una vez que anticipamos una amenaza y nos sentimos ansiosos, probablemente nos sentiremos así por un tiempo, incluso si tratamos de recordarnos a nosotros mismos que el riesgo de que suceda algo malo es muy bajo. Además, no podemos predecir el futuro con una precisión del 100 por ciento, por lo que nunca podemos saber con certeza que estaremos a salvo, y esa puede ser una idea aterradora, especialmente cuando nos sentimos ansiosos por algo que creemos que es realmente importante.

¿Hay alguna forma de convertir la ansiedad en algo positivo?



En algunos casos puede ser útil enmarcar la ansiedad como entusiasmo por algo importante o significativo. Por ejemplo, las personas que luchan con la ansiedad social a menudo se quedan estancadas en la creencia de que otros las juzgarán con dureza. Interpretar la ansiedad como una señal de que estás emocionado por conocer gente nueva y que quieres que tus interacciones vayan bien es un ejemplo de cómo reinterpretar el sentimiento de una manera que puede hacer que sea un poco más fácil de afrontar. Cuando me siento ansioso por hacer algo difícil y tengo la necesidad de evitarlo, veo la ansiedad como una oportunidad para asumir un desafío significativo. Me gusta decir, “responde a la ansiedad con acciones, no evitando”.

¿Cuál debería ser el papel de las personas cercanas a alguien que tiene ansiedad?



En lugar de ser crítico (“estás exagerando” o “superarlo”) u ofrecer una falsa seguridad (“no pasará nada malo” o “todo estará bien”), es mejor reconocer que la ansiedad y la incertidumbre son difíciles (“es muy difícil no saber qué va a pasar”) y seguir apoyando (“está bien sentirse ansioso”). En última instancia, cuanto más aprendan las personas a través de la experiencia que aún pueden funcionar cuando se sienten ansiosas, más fácil les resultará manejar la ansiedad a lo largo de sus vidas. Los familiares y amigos pueden tener en cuenta esta idea cuando estén pensando en la mejor manera de ayudar a otras personas que luchan contra la ansiedad.

Editorial: Aguilar N.° de páginas: 264 Precio: $ 45.000 Foto: Penguim random house

¿Qué consejo le daría a un amigo de alguien con ansiedad?



Recomiendo no ofrecer demasiados consejos y, en cambio, centrarse en brindar apoyo. Presionar a alguien para que cambie su forma de pensar o asuma un desafío que no está listo para aceptar puede ser contraproducente e interrumpir la relación. Es importante aprender a comprender y relacionarse de manera diferente con la ansiedad, pero es mejor obtener ayuda de un profesional que no juzgue para lograr estas cosas.



¿Les da algún consejo en particular a las personas que sufren de ansiedad?



En lugar de esforzarse tanto para controlar o eliminar la ansiedad, es mejor aprender cómo cambiar su relación con la ansiedad. Las tres estrategias principales son 1) pensar de manera realista y útil, 2) priorizar la acción impulsada por valores sobre la evitación impulsada por las emociones y 3) comprender la ansiedad con mayor objetividad, tolerancia, paciencia, humor y autocompasión.

Las líneas telefónicas que en Colombia atienden su salud mental

Si usted está atravesando por un episodio en el que requiere que su salud mental sea atendida, sepa que puede pedir ayuda. Estas son algunas de las líneas de atención en el país

Bogotá:

Línea 106

WhatsApp: 3007548933

Barranquilla

Línea de la vida: 339 99 99

Medellín

Línea amiga: 444 44 48

Cali:

Línea 106

Antioquia

Salud para el alma: 4407649

Meta

Línea Amiga Salud Mental: 3125751135

