La ansiedad es un sentimiento normal de los seres humanos y no implica una patología por sí misma. Sin embargo, en algunos casos estos momentos de ansiedad y preocupación excesiva pueden manifestarse como parte de un trastorno de ansiedad generalizada (TAG).



Recuerde que identificarse con un síntoma no implica tener una enfermedad o trastorno, pues este diagnóstico solo lo realizan los médicos y psiquiatras tras una evaluación crítica y exhaustiva de cada persona.



De acuerdo con la Clínica Mayo, es posible que un trastorno de ansiedad generalizada se presente tanto en la niñez como en la edad adulta de una persona.



Este trastorno se caracteriza por síntomas similares a los del trastorno de pánico, el obsesivo compulsivo y otros tipos de ansiedad, pero "todas son enfermedades diferentes".

Una de las formas de cuidar la salud mental es yendo al psicólogo.

Entre los síntomas que reseña la clínica —afirman que pueden variar— se encuentran la preocupación o ansiedad persistentes por determinados asuntos que son desproporcionados en relación con el impacto de los hechos.



También puede presentarse en algunas personas que piensan demasiado los planes y soluciones a los peores resultados posibles, que perciben situaciones como amenazantes cuando no lo son y que tienen dificultad para lidiar con la incertidumbre.



En algunos casos la persona con TAG presenta un temperamento indeciso y miedo a equivocarse, así como incapacidad para dejar de lado una preocupación y relajarse, o para concentrarse.

Este trastorno se puede manifestar físicamente también, según Mayo, con signos como la fatiga, trastornos del sueño, tensión muscular, temblor, agitación, sudoración, intestino irritable y náuseas.



Según la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, las causas del trastorno de ansiedad generalizada no se conocen, pero se presume la posibilidad de que intervengan factores genéticos, así como la persistencia del estrés.



En ese sentido, Medline Plus informa que no hay una prueba para hacer un diagnóstico de este trastorno, por lo que este se basa en las respuestas que entregue el paciente al profesional que lo trate. Se pueden hacer pruebas físicas y de laboratorio para descartar afecciones diferentes.



Según el Instituto Nacional de Salud Mental (NIMH) de EE. UU, el trastorno de ansiedad generalizada se desarrolla lentamente, y hay evidencia que indica su posible aparición alrededor de los 30 años, en casos de adultos. También dice que el TAG es más frecuente en mujeres que en hombres.



¿Cómo se trata este trastorno? Pues bien, de acuerdo con el NIMH, una vez se han descartado posibles causas subyacentes de estos síntomas diferentes a la ansiedad generalizada el proveedor de atención médica debe ofrecer varias alternativas.



Una de ellas es la psicoterapia, que por lo general se hace desde una línea cognitivo-conductual, un tipo de terapia respaldada por investigaciones, con la que se busca que la persona aprenda diferentes formas de pensar, comportarse y reaccionar ante diversas situaciones para ayudarle a sentirse menos ansioso.

Hacer ejercicios de respiración puede ser una herramienta útil ante una crisis de ansiedad.

"Otra opción de tratamiento para el trastorno de ansiedad generalizada es la terapia de aceptación y compromiso. Esta terapia adopta un enfoque diferente al de la terapia cognitivo-conductual para los pensamientos negativos y utiliza estrategias como la atención plena y el establecimiento de metas para reducir su incomodidad y la ansiedad", reza el portal web del NIMH.



Otra de las alternativas es el uso de medicamentos como los antidepresivos o ansiolíticos, que se enfocan en tratar los síntomas del trastorno principalmente, aunque su efecto suele llegar días después de empezar a tomarlos y tienen efectos secundarios generalmente leves.

También se han encontrado útiles para el tratamiento del TAG los grupos de apoyo, en los que pacientes de la misma patología pueden reunirse y compartir sus problemas y logros con los demás, y se hacen tanto presencialmente como en línea.



"Sin embargo, cualquier consejo que reciba de un miembro de algún grupo de apoyo debe usarse con cautela y no reemplaza las recomendaciones de tratamiento de un proveedor de atención médica", advierte el NIMH.



Finalmente, llevar un estilo de vida saludable también puede ser de provecho para combatir la ansiedad, sin reemplazar el tratamiento, claro está. "Los investigadores han descubierto que escoger ciertas opciones saludables en la vida diaria, como reducir el consumo de cafeína y dormir lo suficiente, puede reducir los síntomas de ansiedad cuando se combina con una atención estándar, como la psicoterapia y los medicamentos", dicen la autoridad sanitaria de EE. UU.

La Clínica Mayo asegura que aunque un poco de ansiedad es normal, es mejor consultar con un médico cuando una persona siente que se preocupa demasiado y eso interfiere con su trabajo, relaciones y demás aspectos de la vida.



Además, es clave hacerlo si se siente deprimido o irritable, tiene problemas con el alcohol o las drogas, u otros problemas de salud mental además de la ansiedad.



