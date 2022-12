La anemia puede temporal o prolongada, leve o intensa, pero también puede ser la señal de advertencia de una enfermedad grave. Solamente por descartar, no se descuide y consulte al médico.

¿Qué es la anemia?



Según Mayo Clinic, la anemia es una afección en la que se carece de glóbulos rojos sanos y suficientes para transportar un nivel adecuado de oxígeno a los tejidos del cuerpo. También es conocida como nivel bajo de hemoglobina y sus manifestaciones típicas es sentir cansancio y la debilidad.



Algunas personas se enteran de que su hemoglobina es baja cuando van a donar sangre. Si le informan que no puede donar sangre porque tienes un nivel de hemoglobina bajo, pida una cita con el médico.



Hay muchas formas de anemia y cada una tiene su propia causa y en la mayoría de los casos, tiene más de una causa.



¿Cuáles son los signos y síntomas de la anemia?



Los síntomas de la anemia varían según la causa y la gravedad de la misma. Incluso, es posible que no haya signos o síntomas y eso depende de las causas de la anemia.



Ponga atención si presenta estos signos o síntomas: Fatiga, debilidad, piel pálida o amarillenta, latidos del corazón irregulares, dificultad para respirar, mareos o aturdimiento, dolor en el pecho, manos y pies fríos y dolores de cabeza.



La anemia, en su primera fase, puede ser tan leve que no se nota, pero los síntomas empeoran a medida que empeora la anemia.



¿Cuáles son los tratamientos para la anemia?



Antes de abordar los tratamientos que existen para la anemia, cabe subrayar como se pueden prevenir algunos tipos de esa enfermedad. La clave es mantener una dieta saludable y variada.



Ahora sí los tratamientos. Estos dependen de la causa y abarcan desde tomar suplementos hasta someterse a procedimientos médicos.

