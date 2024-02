Análisis: ¿Qué puede hacer Nueva EPS, controlada por el Gobierno, si aprueban reforma?

Cuando la exministra de Salud, Carolina Corcho, estaba en su cargo, una de las primeras cosas que se reveló con la reforma planteada para el sistema es que la Nueva EPS sería una organización esencial en el modelo de salud preventivo propuesto por el Gobierno del presidente Gustavo Petro. Tras la salida de Corcho, eso no ha cambiado.



(Lea también: Las polémicas batallas que ha emprendido el Gobierno y que sacuden al sector salud)

Y es que en el tiempo que el Gobierno lleva tratando de impulsar su proyecto para transformar el modelo sanitario, ha logrado varios triunfos y ha hecho varias declaraciones que ya vaticinan lo que podría suceder con la EPS más grande del país, que tiene cobertura en todos los municipios de Colombia.

Por ejemplo, en el proyecto de reforma de la salud, las EPS que se conviertan en Gestoras de Salud y Vida requieren de un nivel de capitalización y fondos que la mayoría de actuales instituciones no cumplen. Sin embargo, el Gobierno deja abierta la puerta para que se pueda hacer una capitalización de Nueva EPS a través de fondos estatales, y si bien es algo que no está planteado dentro del Presupuesto General de la Nación, el Ejecutivo podría fácilmente a través de un decreto movilizar los recursos necesarios para dar liquidez a la EPS.

Facebook Twitter Linkedin

Nueva EPS tiene cobertura en todos los municipios del país. Foto: Luis Lizarazo García. Archivo EL TIEMPO

(Lea también: ‘No se necesita permiso de las EPS para defender la salud de los colombianos’: Adres)

Sumado a ello, hace apenas unos meses, el Gobierno logró cambiar al presidente de Nueva EPS y a varios de los miembros de la junta directiva de la organización, lo que le da una ventaja en la negociación y en la toma decisiones dentro de dicha empresa mixta, cuyo capital es en un 49 por ciento estatal.

A la presidencia llegó el polémico abogado y sindicalista Aldo Cadena. Mientras que a la junta directiva entraron el viceministro de Salud, Jaime Urrego, y el exviceministro de Hacienda Fernando Jiménez. Las cajas de compensación nombraron al subdirector de Cafam, Fabio Alberto Cardona, en reemplazo de Enrique Vargas Lleras.

Facebook Twitter Linkedin

Aldo Cadena, nuevo presidente de la Nueva EPS Foto: Congreso Visible y Nueva EPS

“Esta es una labor que ha venido haciendo el Gobierno Nacional con el propósito, como se dice claramente dentro del sector, de capturar la Nueva EPS”, asegura Augusto Galán, director del observatorio Así vamos en Salud.

Sumado a ello, recientemente el presidente Petro aseguró: “Queremos que, en lo que permite la ley, implementemos ya el modelo en las EPS que ya controlamos, desde ya. Eso significa que la Superintendencia de Salud, y en la Nueva EPS, comienza a construirse un sistema preventivo de salud. Ninguna norma nos lo prohíbe. La Constitución lo ordena y las mismas leyes lo pretenden”.

(Lea también: Reforma a la salud: se realizarán audiencias públicas en distintas regiones del país)

¿Qué puede hacer Nueva EPS?



Por ahora, Nueva EPS sigue funcionando dentro del mismo modelo de sistema de salud que las demás prestadoras. Sin embargo, lo que sí puede empezar a cambiar es cómo atienden a sus pacientes, lo que puede implicar un mayor gasto, a corto plazo.

Allí, por ejemplo, es clave señalar el papel que puede jugar Aldo Cadena. Según expertos consultados por este diario, Cadena hace parte de una línea de pensamiento de la salud que se aplicaba anteriormente en Europa que no hacía una medición y manejo racional del gasto. Con su llegada a la Nueva EPS, que cuenta con más de 10,8 millones de afiliados, podría perder la estabilidad financiera.

Facebook Twitter Linkedin

La estabilidad financiera de Nueva EPS podría verse comprometida si empieza a gastar más de lo que entra. Foto: Archivo / EL TIEMPO

Eso pondría en graves aprietos a Nueva EPS, que a pesar de haberse recuperado financieramente durante los últimos años, aún no está del todo en números positivos. De acuerdo con un análisis publicado por Ricardo Ávila, analista sénior de EL TIEMPO, Nueva EPS gasta más de lo que recibe.

“De cada 100 pesos que recibe, Nueva EPS debe destinar 3,8 a cubrir gastos administrativos y, por norma, 8 pesos a lo que se conoce como reservas técnicas. Estas representan las provisiones que cualquier asegurador está obligado a hacer con el fin de sufragar el pago de reclamaciones. De vuelta a las cuentas, a la entidad le quedan disponibles unos 88 pesos de cada 100 que recibe. El problema es que las estadísticas muestran que el costo verdadero asciende a unos 97 pesos. Basta con mirar los registros para determinar que el sistema de salud lleva más de 10 años sin conseguir que lo que vale su operación esté por debajo del 90 por ciento de los ingresos totales”, señala Ávila.

(Lea también: Cada día de 2023 se registraron 66 casos de desnutrición aguda en menores de 5 años)

Al respecto, Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia, aseguró que los más perjudicados terminan siendo los usuarios, porque si las EPS empiezan a gastar sin tener fondos, más aún en un escenario donde muchas están ahogadas financieramente (y Nueva EPS no es la excepción) eso podría llevar a que sus afiliados no reciban los tratamientos o medicamentos que requieren porque los proveedores no los entregan por falta de pagos.

En todo caso, por ahora, Nueva EPS tiene a un directivo que ha sido cuestionado por su capacidad para manejar recursos, pero también tiene encima la presión del presidente Petro, quien insiste en la necesidad de implementar un modelo que bajo su concepto sería mejor. Será durante los próximos meses que veremos qué tanto margen de maniobra puede tener Nueva EPS y qué decisiones están dispuestos a tomar sus directivos con el objetivo de obedecer la orden del presidente: “implementar ya el modelo en las EPS que ya controlamos”.

Pero en caso de aprobarse la reforma, la Nueva EPS podría ver un elevado flujo de recursos de capitalización, cuyo retorno de inversión (dado que es una empresa privada) es cuestionable, dado los escenarios que se han visto en el pasado bajo el liderazgo de Aldo Cadena.

EDWIN CAICEDO | REDACTOR UNIDAD DE SALUD

@CAICEDOUCROS | @SALUDET