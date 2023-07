"Encontrar la media naranja", un término muy bien enseñado por Hollywood durante décadas. Esto, a través de historias que muestran un amor ideal sin importar la clase social (Titanic), la distancia (The Holiday), diferencias culturales (Casarse está en Griego) e incluso la muerte (Posdata, te amo).



El ideal del amor rómantica, en el que se necesita de alguien para ser felices, llega desde edades tempranas y acompañan el crecimiento humano hasta llegar al punto en que la realidad y la ficción no concuerdan.



Por ello, ante diferentes significados de amor y las formas en que el ser humano las aprende, la coordinadora del Doctorado de Investigación Psicológica de la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México, Carolina Armeda Hurtarte, cuenta qué es realmente el amor, como distinguir si es codependencia y los consejos para tener vinculos amorosos sanos.



¿Cuál es la diferencia entre amor y codependencia?

Según la especialista, cuando se habla de amor no hay referencia alguna a la necesidad. En la literatura, por ejemplo, se mencionan diferentes etapas que se viven en pareja y no como usualmente se conocen, es decir: noviazgo, matrimonio, divorcio y demás. En cambio, son acompañamiento, amor pasional y amor de amistad.



Sin embargo, en ninguna de las anteriores se considera la cuestión de la codependencia, pues se refiere a que alguien requiera estrictamente de otro para tomar decisiones y hacer cosas. "Este no es un elemento que se deba encontrar en las relaciones de pareja o que sea fundamental para decir que es amor", explica Armeda.



En la codependencia, la pareja piensa que no puede hacer nada sin la otra persona, lo cual conduce hacia ansiedad, estrés o preocupación si no está con el otro. Puede manifestarse en que constantemente hay preocupación de dónde está, en llamarle cada cinco minutos, en buscarlo.



¿Cómo se define el amor desde la psicología?

El amor es una emoción en la que se buscan relaciones afectivas, encuentros e intimidad. De igual forma, responde a un elemento fisiológico en donde se involucran neurotransmisores como la oxitocina y la dopamina.



Asimismo, hay tres elementos principales de lo que es el amor y que definen una relación, que son intimidad, compromiso y pasión, según Robert Sternberg –psicólogo de la Universidad de Yale.



"En estas dimensiones, se comprende la intimidad como un conocimiento más claro entre las personas, una cercanía que se da a partir de las diferentes interacciones y convivencia que se tienen en la relación. El compromiso se refiere a los acuerdos en donde cada uno indican en dónde quieren estar en la relación y bajo qué términos. Finalmente, para Sternberg la pasión son estas respuestas fisiológicas que pueden manifestarse, por ejemplo, con nerviosismo en las manos o mariposas en el estómago", explica la psicóloga.



Al hablar de amor, se pueden agrupar estas respuestas conductuales y fisiológicas que se pueden ver en diferentes vertientes. Sin embargo, un rol importante lo compone la cultura, porque influye en cómo se concibe el amor y de ahí se van a construir expectativas sobre las relaciones de pareja.

Los consejos de la doctora para tener relaciones amorosas sanas

Pensar en las relaciones de pareja como de acompañamiento, como una cuestión de equidad, igualdad y eliminar todos estos elementos de amor romántico que implican obligación. Tener una perspectiva más de cuidado, de una ética en la relación, en donde se cambia la competitividad por cooperación y apoyo mutuo. Comprender la postura del otro y entender cómo es su forma de sentirse amado puede llevar a negociaciones mutuas, acuerdos, en los que se cuide el respeto y se libere de estas falsas expectativas de que sin pareja no se tiene mucho.

