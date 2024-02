¿Cómo funciona el nuevo tratamiento contra el cáncer de pulmón?

Dr. Ross Soo at #ITCD2024 discusses #EGFR exon 20 insertions and notes the stark differences in progress for del19/L858R vs #EGFRex20. New 1L standard should be PAPILLON (amivantamab + chemo). Novel inhibitors in development hold promise. Still a long way to go. pic.twitter.com/orKO2TzKvA