Si bien algunas personas consumen aminoácidos en su proceso de entrenamiento, sobre todo a la hora de aumentar masa muscular, este suplemento podría no ser necesario.



Le contamos qué tan útil es este producto para ganar masa en los músculos.



(Siga leyendo: Las proteínas: la base esencial de la vida y el funcionamiento del cuerpo)

Los aminoácidos son moléculas orgánicas que el cuerpo humano utiliza para formar las proteínas; es decir, la cadena base de donde resulta esta sustancia clave para el funcionamiento del organismo.



Del total de aminoácidos que existen, tan solo 20 tiene información genética, o sea que van a ciertos lugares del cuerpo donde serán necesarios para apoyar la salud de distintas partes, como el cabello, las uñas, la piel y, precisamente, el tejido muscular.



De esos 20, existen tres aminoácidos que tienen esta tarea de construir o reparar directamente el tejido de los músculos, estos son conocidos como aminoácidos ramificados, también llamados esenciales.



Estos tres aminoácidos de cadena ramificada (BCAA, por las siglas en inglés Branched-Chain Amino Acids), la valina, leucina e isoleucina se obtienen normalmente a través de los alimentos con alto contenido de proteína.

(También: Detectan más de 20 aminoácidos en muestras extraídas del asteroide Ryugu)

Existen suplementos de BCAA que buscan aportar al cuerpo estos aminoácidos, y pueden ser útiles cuando una persona no cumple con sus requerimientos de proteína, pues al final la ingesta de estos alimentos no busca absorber la proteína —cosa que el organismo no puede hacer— sino los aminoácidos.



Sin embargo, son muchas las empresas que ofrecen este producto como si fuese un indispensable en el entrenamiento físico, sobre todo para quienes quieren aumentar su masa muscular.



De acuerdo con los expertos, la respuesta a la pregunta de si es necesaria la suplementación con BCAA en esta fase del acondicionamiento físico es clara: si una persona consume las proteínas que necesita a través de los alimentos, no.



Esto se hace mucho más evidente justo en la fase de aumento de masa, pues en esta la ingesta de alimentos con alto contenido de proteína es fundamental y en gran cantidad, lo que debería suplir las necesidades del organismo en cuanto a aminoácidos para reparar el tejido muscular que se desgasta con el entrenamiento.

También son claros los especialistas en nutrición al decir que no es necesario ni indispensable este suplemento para quienes consumen proteínas en polvo, ya que también están llegando a sus requerimientos con estos productos.



¿Y qué pasa cuando alguien dice que entre más proteína consuma mayor masa muscular tendrá? Pues bien, la ciencia también rebate esa idea de forma muy sencilla: los requerimientos de cada persona son límites naturales.

(En contexto: NO ABUSE DE LOS AMINOÁCIDOS)



Es decir que cuando una persona consume más proteína de la que su cuerpo necesita para funcionar, esté o no en entrenamiento, el exceso de esta sustancia sencillamente se desecha o se utiliza como fuente de energía, pero no tendrá un efecto mayor en la reparación del tejido muscular.



Por eso es importante consultar con un experto en nutrición antes de tomar cualquier suplemento, pues la asesoría del especialista le ayuda a establecer sus requerimientos y no perder tiempo ni dinero en productos innecesarios.



Hay quienes aseguran que el uso de los suplementos de BCAA podría ser útil para las personas que no llegan a sus niveles mínimos de proteína por dificultades al comer o para quienes están en definición muscular, donde se reduce la ingesta de alimentos y hay mayor riesgo de perder esa masa.



No obstante, estas también son determinaciones que deberá hacer un experto al evaluar cada caso con sus particularidades y sus propios requerimientos nutricionales.



REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias