Estos son los alimentos con aminoácidos esenciales que su cuerpo necesita

El cuerpo humano para mantener una excelente salud necesita de varias vitaminas, minerales y nutrientes que le ayudan al cuerpo a aportarle energía.



Así mismo existen unos aminoácidos que son esenciales, los cuales se obtienen a través de la alimentación y otros los produce el mismo organismo.



De acuerdo con el portal 'Saber Vivir', los aminoácidos son moléculas que son necesarias para el correcto funcionamiento del organismo y que juegan un papel clave en los procesos biológicos del cuerpo humano.

Las proteínas que se ingiere diariamente están compuestas por una serie de aminoácidos, sin embargo, los que el cuerpo produce únicamente son 11 de los 20 que requiere.



De acuerdo con la nutricionista española María Aguirre, del portal 'Saber Vivir' los aminoácidos se pueden clasificar en esenciales y no esenciales.



Los no esenciales son los que el organismo puede generar fácilmente, en cambio, los esenciales son aquellos que el organismo no puede sintetizar por sí mismo y que se deben adquirir por medio de los alimentos.



Son nueve los aminoácidos esenciales que requiere una persona diariamente, estos son histidina, isoleucina, licina, fenilalanina, leucina, treonina, metionina, valina y triptófano.



Algunos alimentos son los que contienen estos aminoácidos y en su gran mayoría provienen de origen animal.



Las proteínas animales como el pescado, las carnes magras, la leche, los huevos y los lácteos contienen los aminoácidos esenciales antes mencionados.



Asimismo, existen algunos aminoácidos que se pueden obtener de alimentos de origen vegetal como los granos y las semillas; como la soya, el garbanzo, el trigo, la quinoa, los pistachos y el amaranto.

Según la nutricionista, dado que algunos alimentos contienen los nueve aminoácidos esenciales que el cuerpo necesita, es necesario combinarlos para obtener diariamente la proporción deseada.



"Si hacemos un plato combinando lentejas -ricas en lisina, bajo en metionina- con arroz integral -rico en metionina y bajo en lisina- conseguiremos un plato con proteína completa", expresa la profesional.



De igual forma, la nutricionista menciona que el requerimiento básico de estas sustancias debería estar entre el 20 y 150 miligramos diarios, por cada kilo de peso.



Estos miligramos deben estar distribuidos en las tres comidas que se injertan durante el día.



Según la Organización Mundial de la Salud existe una lista que informa la cantidad diaria recomendada de los aminoácidos esenciales, llevando una dieta saludable en la que se incluyen frutas, proteínas y verduras:

Treonina 15 mg Valina 26 mg Leucina 39 mg Lisina 30 mg Metionina 10.4 mg Fenilalanina 25 mg Histidina 10 mg Triptófano 4 mg Isoleucina 20 mg

¿Qué sucede si el cuerpo no consume aminoácidos?

De acuerdo con el portal anteriormente citado, una persona que no tenga los aminoácidos esenciales diariamente podría presentar malestares como vómitos, fatiga, náuseas y mareos.



Por lo tanto, es importante que mantenga una dieta con variedad de alimentos como carnes, verduras y frutas que le ayudarán a adquirir los complementos esenciales para el buen funcionamiento de su organismo.

Estos son los alimentos y vitaminas esenciales para mantener un cerebro sano

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

