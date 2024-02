Alzheimer: ¿pueden los niños padecer de esta enfermedad?

El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa conocida por afectar la memoria, el pensamiento y el comportamiento, debido a la reducción cerebral, y el daño neuronal que provoca.



Aunque, el padecimiento se suele desencadenar en una edad promedio a los 65 años, con el paso del envejecimiento, existe la duda de si es posible que también se desarrolle en niños o adolescentes.

Entre los signos tempranos de la enfermedad se presenta el olvido de eventos o conversaciones recientes, hasta convertirse en un problema grave para recordar a quién es o a sus allegados, incluso hay una pérdida de la capacidad para hacer las tareas cotidianas, de acuerdo con el portal 'Alzheimer Association'



Aunque no se conoce un detonante determinado, se sabe que hay varios factores de riesgo que puede producir la neuroinflamación, como consecuencia de una combinación de factores genéticos, ambientales y del estilo de vida que afectan el cerebro a lo largo del tiempo, y que se inician comúnmente con el envejecimiento a las personas que lo padecen.

Estos signos son similares a las enfermedades de 'Niemann-Pick tipo C (NPC)' y

'Síndrome de Sanfilippo o mucopolisacaridosis tipo III (MPS III)', que provocan que los niños pierdan la memoria y otros síntomas comúnmente asociados con el Alzheimer.



"El Alzheimer infantil no es una condición médica real. Es un nombre que algunas personas utilizan para referirse a síntomas que afectan a los niños y que se asemejan a los síntomas de la demencia como el NPC y MPS 3, o síndrome de Sanfilippo, que son trastornos genéticos poco usuales", señala el portal de 'Medical News Today'.



Los niños con cualquiera de estas condiciones pueden mostrar varios síntomas que afectan su aprendizaje, habilidades motoras, función cerebral, sistema nervioso, patrones de sueño y apariencia.



Por ejemplo, en el caso del 'Síndrome de Sanfilippo', se afecta principalmente el sistema nervioso central y provoca un deterioro mental progresivo del paciente con problemas de conducta como hiperactividad o agresividad, según el portal del 'Instituto de Investigación San Joan de Déu'.



Actualmente, no existe cura para esta enfermedad degenerativa, ni el NPC, pues ambas afecciones reducen la vida útil. El tratamiento se centra en mejorar los síntomas y la calidad de vida de la persona afectada lo mejor posible.

NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

