Alzheimer: propiedades de la dieta mediterránea que pueden ayudar a prevenirlo

Una de las enfermedades que se presenta en adultos mayores es el Alzheimer, el cual se va agravando con el paso del tiempo, pero que para que quien lo padece tenga una mejor calidad de vida, puede acudir a ciertas recomendaciones médicas.



Además de la medicación que estas personas deben llevar, también pueden acudir a una buena alimentación para contrarrestar medianamente sus síntomas.

Últimamente, se ha puesto en vigencia una de las dietas que más recomiendan los médicos y nutricionistas, se trata de la dieta mediterránea, la cual incluye varios grupos de alimentos que benefician a la salud.



En el seminario virtual ‘La nutrición en el Alzheimer’, organizado por la Fundación Alzheimer España, se abordó el tema de cómo llevar esta enfermedad y a su vez cómo puede la alimentación saludable ayudar a quienes la padecen.



Además de esta dieta, existen otras similares llamadas Dash y Mind, las cuales, según la doctora Araceli Alonso, neuróloga de la unidad de trastornos del movimiento del servicio de neurología del Hospital universitario Ramón y Cajal de Madrid, España, este tipo de dietas pueden ayudar a proteger las neuronas, al igual que ayudar a pacientes hipertensos.



Estas dietas contienen gran variedad de vegetales, frutos, lácteos descremados, así como también aconsejan acompañarla con una alimentación baja en sal y en lo posible no consumir alcohol.



Esta alimentación, según la profesional, puede ayudar a prevenir el deterioro cognitivo que se presenta en enfermedades como el Alzheimer.

Estas tres dietas y sus ingredientes contienen propiedades como carotenos, polifenoles y flavonoides, los cuales, según la neuróloga, pueden proveer beneficios para complementar aquellos que se incluyen en los medicamentos que los médicos formulan para su tratamiento.



En esta dieta se incluyen alimentos como verduras crucíferas como la rúcula, las coles de bruselas, el brócoli, el repollo, el nabo y la coliflor; verduras de hoja verde, tubérculos, aceite de oliva, cerezas, manzanas, uvas, fresas, naranjas, nueces, cacao y café de forma moderada y pescados ricos en omega 3 y 6.



Por otra parte, la Asociación madrileña de neurología, recomienda a las personas con esta afectación, evitar alimentos como las carnes rojas, los productos procesados, las azúcares y las grasas de origen animal.



De todas formas, estos profesionales de la medicina mencionan que ninguna dieta debe ser saludable de forma global, ya que no hay un único alimento o suplemento capaz de cambiar la forma en que envejece el cerebro, así como también hay que tener en cuenta otros aspectos de la vida como los hábitos, si la persona realiza ejercicio físico, si no fuma y si no tiene riesgos de tener enfermedades como diabetes y afectaciones en la hipertensión y colesterol alto.



Como conclusión, la doctora Álvarez expresa que “una alimentación y una suplementación nutricional adecuada es también una terapia no farmacológica para los pacientes con Alzheimer en riesgo de desnutrición o desnutridos, por lo que debería haber una adherencia terapéutica como parte del tratamiento”.



Esto con el fin de mencionar que según algunos datos de países europeos, como el caso de España, existe un 80 por ciento de los pacientes con Alzheimer que presentan desnutrición, lo que afecta la evolución de su enfermedad, aumentando las complicaciones, infecciones y la mortalidad, por las condiciones que presenta la enfermedad como pérdida de gusto y problemas al tragar.

