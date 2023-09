En los últimos 10 años el mundo ha visto acelerados avances en la lucha contra el Alzheimer. Tan solo en 2023 se han anunciado tres fármacos que permiten tratar la enfermedad neurodegenerativa, que hasta ahora no tiene cura. Pero también se ha avanzado en su detección temprana, un tema clave si se tiene en cuenta que encontrar la enfermedad a tiempo permite una mejora en la calidad de vida del paciente.



(Lea también: Alzheimer: cómo prevenir los problemas para dormir que genera la enfermedad)

En esa línea de avances ha estado trabajando Gorka Orive, licenciado y doctorado en Farmacia por la Universidad del País Vasco (Vitoria España). El español es además fundador de la biotecnológica Geroa Diagnostics, compañía que encontró una proteína en la saliva que determina el riesgo de padecer Alzheimer de manera temprana, es decir cuando los síntomas clínicos no son tan notables.

En entrevista con EL TIEMPO, Orive asegura que en los próximos 10 años podríamos estar hablando de un tratamiento altamente eficaz para el Alzheimer (los que existen hoy día tienen importantes efectos secundarios en la salud), habla de la importancia de que el mundo trabaje en una vejez saludable, por el envejecimiento que enfrentará a futuro la población, y enfatiza en el impacto que tendrá el cambio climático para la salud global.

Asisto a la Universidad de La Sabana a impartir una conferencia científica. Hablaré sobre la relación entre el cambio climático y Salud, en el contexto del nuevo libro Salud Global que publicamos este año. pic.twitter.com/mdBxsBuvHj — Gorka Orive (@gorka_orive) August 29, 2023

(Lea también: Dormir mal podría ser una señal de alzhéimer)

¿Qué impacto puede tener este biomarcador que permite detectar el Alzheimer de manera temprana?



La investigación en el campo de los biomarcadores, porque hay que recordar que yo no trabajo tanto en tratamientos, sino en diagnóstico, se inicia hace más de una década. Yo llevo trabajando prácticamente 20 años en el campo del Alzheimer, junto con otras investigadoras de Madrid. Y empezamos a hacer un screening. Esto es un análisis de sustancias. En nuestro entender y por la evolución de la enfermedad, queríamos centrarnos en la saliva, porque la boca es una entrada de patógenos muy importante a nuestro organismo. Ya se ha observado que la entrada de determinados patógenos por la boca puede dar lugar a enfermedades, por ejemplo, problemas cardíacos por determinados patógenos.

Y ya se había visto y se buscaba la hipótesis de que determinados patógenos orales podían entrar también en el sistema nervioso central y llegar al cerebro, en pacientes con demencia. Entonces, empezamos a analizar determinadas sustancias relacionadas con el sistema inmunitario. Y para contarlo breve: encontramos una en particular que parecía modularse, cambiar su concentración relativa en función del estado de la enfermedad. Esto es estar enfermo o no estar enfermo.

(Lea también: Alzhéimer: ¿cuál es la historia de la enfermedad que aqueja al mundo?)

Esto es lo que dinamitó el proyecto de investigación, que en un primer momento como investigador uno quiere publicarlo, pero que ya con el conocimiento que teníamos decidimos primero protegerlo intelectualmente para luego iniciar esta maravillosa aventura biotecnológica que estamos desarrollando ¿Y qué es lo que nos dice en estos años de experiencia? Que, en cierto modo, el biomarcador en la saliva, su medición es muy fácil.

Facebook Twitter Linkedin

Gorka Orive y su nuevo libro 'Salud global'. Foto: X de @gorka_orive

Estamos hablando de uno de los fluidos no invasivos más fáciles de medir, más incluso que la sangre, porque coger saliva con un tubito es muy sencillo. Su nivel, digamos, su concentración, tiene una relación bastante robusta con el estado de la enfermedad, de forma que si el biomarcador baja, hay un riesgo importante de tener la enfermedad de Alzheimer y si el biomarcador está elevado, pues el riesgo es bajo. Entonces, más que un diagnóstico es una especie de tamiz, de filtro que nos puede ayudar a identificar más rápidamente a estos pacientes que pueden tener la enfermedad.

Porque, si me permite, además de la ausencia de un tratamiento eficaz, que esto es obvio, hay un grave problema con el diagnóstico de la enfermedad. Hay un infradiagnóstico. Apenas uno de cada cuatro que tiene Alzheimer lo conoce. Y el tiempo que se necesita entre los primeros síntomas al diagnóstico en un paciente puede llegar a ser de 24 meses. Por eso un biomarcador como éste, tan robusto, tan fácil de medir y sobre todo tan económico, realmente es costo económico, se puede llevar a toda la población para ser el primer biomarcador de screening universal de la enfermedad.

¿Y tiene alguna limitación en la edad del paciente? Porque sabemos que después de los 65 años aumentan las posibilidades de tener Alzheimer aumentan. Es decir, ¿desde cuándo se puede medir la presencia del Alzheimer?

Claro, la enfermedad de Alzheimer es compleja y, entre otras cosas, aparte de los aspectos clínicos, moleculares, etcétera, hay que tomar en cuenta la propia evolución de la enfermedad. Una enfermedad que lleva 15 a 20 años desarrollándose de forma silenciosa, asintomática en el organismo y luego tiene una fase de 10 a 12 años sintomática, que es cuando ya conocemos que tenemos síntomas y el paciente va degenerándose.

(Lea también: Tercer fármaco contra el Alzheimer, una nueva era en el tratamiento de la enfermedad)

Claro, hasta ahora la investigación se centra en esos 10 a 12 años, porque antes, muy difícil saber si uno tiene la enfermedad. Entonces, nuestra investigación se ha centrado en el Alzheimer, ya cuando uno tiene la enfermedad, pero también hemos hecho muchísimo esfuerzo en un estadio previo, si me permite, de pre-Alzheimer, que se conoce como MCI en inglés, o deterioro cognitivo leve.

Eso es un estadio previo donde todavía la sintomatología no es tan intensa. Sin duda, nos encantaría saber qué ocurre 10, 20, 30 años antes. Pero claro, es muy difícil hacer esa fotografía porque no podemos hacer estudios longitudinales. Estamos empezando a ver, a entender cuándo se produce esa caída del biomarcador, que todavía no sabemos exactamente, pero sí conocemos la fotografía de que en la enfermedad Alzheimer y en pre enfermedad, deterioro cognitivo leve, el biomarcador ya está abajo.

¿Y esa detección temprana, en qué beneficios se traduce para el paciente?

Con el cáncer ha ocurrido una cosa similar. Al principio solo se diagnosticaba el cáncer en un estadio 3-4, donde ya había una metástasis y donde cualquier tratamiento era ineficaz. Según se ha ido diagnosticando más tempranamente, hoy en día, afortunadamente, hay muchos tumores que se pueden reducir y eliminar con tratamiento farmacológico, radioquimioterapia. Bueno, en el Alzheimer se pretende hacer una cosa parecida.

(Lea también: Alzhéimer: ¿el consumo de azúcar incrementa la posibilidad de padecer esta enfermedad?)

Todavía no tenemos un tratamiento eficaz, aunque permíteme decirte hay 150 moléculas en ensayos clínicos en la actualidad. Muchas ya están en fase tres. Yo soy especialmente optimista de que en cinco o diez años ya vamos a tener tratamientos que van a ser muchísimo más eficaces que los que la FDA acaba de aprobar recientemente. Entonces, indudablemente ese va a ser un punto clave cuando ya haya un tratamiento.

Pero ahora, desde luego, el biomarcador ayuda a un problema clave, que es el infradiagnóstico. El estar dos años sin conocer la enfermedad y el poder, una vez siendo positivo, empezar a desarrollar lo que posiblemente hablaremos luego, que es un envejecimiento saludable, todo tipo de actividades adicionales, controladas, que permitan modular y que permitan retrasar esa neurodegeneración.

Sin duda alguna, no la van a poder curar en este momento, pero sí que al menos la persona conoce su estado y cuanto antes va a empezar a aplicar un conjunto de medidas que intenten aliviar esos síntomas a falta de ese medicamento.

Nuestro grupo de investigación, en colaboración con otros, ha realizado varios estudios en los que hemos analizado a través de la epidemiología basada en aguas residuales presencia de fármacos e incluso sustancias ilícitas en nuestra región durante y tras la pandemia. pic.twitter.com/ZHuQpQ4Y3w — Gorka Orive (@gorka_orive) July 26, 2023

Hablemos sobre ese envejecimiento saludable, que es un tema que usted labora bastante…

Yo creo que hay que cambiar el paradigma de que cuando uno entra en la vejez, y esto de la vejez es muy relativo porque hay gente de 50 años que ya es vieja y otros de 70 que son jóvenes, no tiene que ser un abordaje pasivo. Tenemos que entender que esta no es una edad de retiro, sino que puede seguir siendo una edad proactiva.

Además de que hay una franja muy importante de personas que yo creo que son muy útiles para la sociedad. Pero abordar esos años de vida, incluso si me permites, las décadas anteriores también, de una manera activa desde el punto de vista de conocimiento, la nutrición, el ejercicio, evitar el sedentarismo, tener una actividad intelectual y física, de forma que uno se sienta valioso.

Yo creo que esto es muy importante. Y ayer hablábamos de otro aspecto clave que es la soledad. Yo creo que esta combinación, esta ecuación de muchas variables, tiene que incluir la soledad. Cómo poder hacer frente a un problema que sin duda alguna lo que hace es acelerar el envejecimiento mental y somático de una persona, y que es un problema en la actualidad.

¿Por qué hay personas que sufren menos el envejecimiento? ¿Por qué sus daños aparecen con más lentitud?

La ciencia se afana en descubrir los rasgos biológicos o hábitos de vida que permitan un “mejor envejecimiento”. Os cuento algo interesante.

Agradezco RT. pic.twitter.com/xBta8e9CaZ — Gorka Orive (@gorka_orive) July 22, 2023

(Lea también: Alzheimer: estudio revela cómo prevenir factores de riesgo desde los 50 años)

Pero sobre todo, para acabar, es que estamos en un escenario donde demográficamente el porcentaje de personas mayores va a aumentar, no solamente en Colombia, sino en todo el mundo. Afortunadamente, cada vez vivimos más, cada vez la natalidad es más baja. Y ese cambio demográfico tiene no solamente implicaciones en salud, sino socioeconómicas y es importante que una sociedad actúe para dar valor a esas personas en la vejez y para eso tienen que tener calidad de vida. Yo decía el otro día que además de ganar años de vida, hay que ganar calidad de vida en los años ganados. Y esto es importante hacerlo con aspectos saludables.

¿Y cómo se puede lograr que se impulse una mejor calidad de vida en la vejez?

Bueno, a ver, yo creo que hay dos o tres ejes centrales, que yo entiendo la dificultad relacionada con los propios aspectos socioeconómicos. No es lo mismo vivir en una ciudad, una urbe como Bogotá, que quizás en zonas rurales. Tampoco la educación de la población es la misma. Pero yo me centraría en el sedentarismo, intentar erradicarlo.

Y cuando digo erradicar el sedentarismo es hacer ejercicio, pero hacer ejercicio no es convertirte en deportista de élite, es hacerlo con sentido común, en base a la edad que tiene cada uno y en base a circunstancias que sean perfectamente implementables en la sociedad. Hace poco salía un artículo con un metanálisis que decía caminar 4.000 pasos al día, que puede ser andar 30 minutos, quizás incluso menos si se va rápido, puede ya contribuir a determinados aspectos beneficiosos en la salud. Ese es un eje, yo creo, que central.

(Lea también: La UdeA y el nobel del ‘GPS cerebral’ trabajan juntos en un proyecto sobre alzhéimer)

Otro eje muy importante es actuar en aspectos ligados a la actividad cerebral, cognitiva. Desde promoverla, hacer iniciativas que entrando en los 50, los 60, mantengan la actividad cognitiva de la población, luchen contra aspectos que dañan el cerebro, como puede ser la apatía, la soledad, el verse solos, la falta de socialización, eso es importante. Muchas veces se logra más juntando a tres personas de la misma edad que cada una aislada. Y luego quizás la alimentación.

La alimentación me parece relevante. Es un campo muy amplio, muy global. Yo tampoco soy un experto en alimentación, pero sí que hay determinadas cuestiones de alimentación. Evitar aspectos ligados a la intoxicación como alcohol, tabaco, etcétera, que claramente ya están demostrados, repercuten en una vida con mayor comorbilidad. Reducir las comorbilidades, que uno se sienta bien, va a ser indudablemente fundamental. Y no se me puede olvidar, hay que hacer tratamientos diagnósticos y tratamientos activos en esa población.

En 1900 teníamos una esperanza de vida de 40, 45 años. Ahora llega a 80 años. Claro, nuestro cuerpo no vale ya para 40, hay que cuidarlo para 80 y entonces de vez en cuando hay que repararlo. Esos tratamientos, poder llevarlos a la sociedad va a ser importante, porque a veces uno deja de ser activo porque le duelen mucho las articulaciones.

En septiembre sale su libro ‘Salud Global’, donde usted y otros dos expertos hablan de la relación entre el cambio climático y la salud del mundo. ¿Cómo está impactando la crisis climática a la salud de las personas?

Está dañando drásticamente la salud de la población. Hay que cambiar la forma de pensar. Hay que dejar de tabicar que la salud humana es solamente un problema de los seres humanos. No, no es así. Está íntimamente conectada, ligada, indisolublemente relacionada con el medio ambiente y con la salud de los animales que viven con nosotros en este planeta. Esa debe ser la nueva mentalidad integral. Y por supuesto, cualquiera de esos aspectos nos afecta. El que los animales se enfermen por nuestra acción, se traduce en que haya más enfermedades zoonóticas.

Muy feliz de anunciar nuestro nuevo libro: Salud Global, la nueva estrategia One Health frente a la amenaza medioambiental.

Con @microbioblog, @gorka_orive y @Bureli en @penguinlibros

Disponible ya en preventa en:https://t.co/Kbeerfu2Ikhttps://t.co/OZgV3U7eCN pic.twitter.com/EDOU79izHx — Gorka Orive (@gorka_orive) July 29, 2023

(Lea también: No dejemos a los ancianos solos: estudio encuentra relación entre soledad y demencia)

Por ejemplo, la última nos ha generado una pandemia mundial. La gripe aviar, que está constantemente girando alrededor. El que sigamos contaminando nuestro alrededor, el mundo en el que vivimos, se está traduciendo en una mayor comorbilidad. Por ejemplo, el aire que respiramos, ya hoy se sabe que determinados patógenos que van en el aire de las ciudades pueden generar enfermedades respiratorias.

Que determinadas partículas que se liberan muchas veces de los vehículos de menos de 2,5 micras aumentan la probabilidad de tumores pulmonares en determinadas personas. Esto está ya demostrado en las grandes revistas.

EDWIN CAICEDO | REDACTOR UNIDAD DE SALUD

@CAICEDOUCROS | @ELTIEMPOVERDE​