Científicos del centro de investigación español Barcelona Beta Brain Research Center (BBRC) de la Fundación Pasqual Maragall y del Hospital del Mar de Barcelona identificaron nueve biomarcadores para diagnosticar el Alzheimer en la práctica clínica diaria a través de una muestra de sangre.



El trabajo, en el que también participó la Universidad de Gotemburgo (Suecia), comparó por primera vez la validez de estos nueve biomarcadores a partir de muestras de sangre de pacientes del Hospital del Mar con diversas patologías neurológicas, en los que han analizado la presencia de nueve variantes de la proteína Tau.



Según explicó el neurólogo, Marc Suárez-Calvet, algunos de estos marcadores en sangre han resultado ser tan útiles para detectar Alzheimer como los mismos determinados con la prueba de referencia utilizada hasta ahora, el análisis del líquido cefalorraquídeo obtenido por punción lumbar.



El neurólogo subrayó que las determinaciones de biomarcadores en plasma, menos invasivas que una punción lumbar, pueden permitir disponer de una herramienta para avanzar en el diagnóstico del Alzheimer y determinar qué personas deben someterse a más pruebas para confirmar el diagnóstico.



El trabajo, que publica la revista 'Alzheimer's & Dementia', es, según sus autores, un nuevo paso para disponer de herramientas de diagnóstico precoz de esta enfermedad degenerativa.

La enfermedad de Alzheimer es la forma más común de demencia. Foto: iStock

Uno de los aspectos destacados del estudio es que se estudiaron a la vez y con las mismas muestras estos nueve posibles biomarcadores, todas variantes de la proteína Tau, en 197 pacientes con deterioro cognitivo, no solo Alzheimer, seguidos en el Servicio de Neurología del Hospital del Mar.



"La conclusión es que realmente tenemos biomarcadores en sangre que pueden ser muy útiles en el diagnóstico del Alzheimer en la práctica clínica diaria, aunque todavía no se puede incorporar en el día a día y no puede sustituir la prueba estándar, la punción lumbar y el análisis del líquido cefalorraquídeo", admitió Suárez-Calvet, responsable del Grupo de Biomarcadores en Fluidos y Neurología Translacional del BBRC.



Estos resultados también permitirán "mejorar el diagnóstico de los pacientes que tienen problemas cognitivos y escoger mejor a qué personas hacer la prueba de referencia, que sigue siendo la punción lumbar", puntualizó.



Las muestras de los pacientes se enviaron a la Universidad de Gotemburgo (Suecia), donde se dividieron para su análisis en diferentes laboratorios, que desconocían la patología de cada enfermo, lo que ha permitido obtener unos resultados comparables.

En las personas afectadas de Alzheimer, los datos se compararon con los de sus muestras de líquido cefalorraquídeo obtenido por punción lumbar, y ratificaron que algunas de las medidas de la proteína Tau en sangre eran capaces de detectar la enfermedad con una precisión cercana a la punción lumbar y, por tanto, puede funcionar como marcador diagnóstico, incluso en los primeros momentos de la enfermedad.



"Por primera vez, hemos podido hacer un análisis comparativo de todos estos biomarcadores en sangre a la vez", indicó la investigadora del BBRC Marta Milà-Alomà.



El neurólogo del Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas (IMIM) Albert Puig-Pijoan reconoció que este estudio no desplazará la punción lumbar como prueba estándar para el diagnóstico del Alzheimer.



"A corto plazo, la punción lumbar seguirá siendo necesaria, pero estos resultados nos abren la puerta a aplicar esta prueba en sangre que es menos invasiva para elegir mejor cuáles son los pacientes que deben someterse a una punción lumbar, y puede ser muy útil para diagnosticar Alzheimer en pacientes a los que no podemos hacer una punción lumbar u otras pruebas con biomarcadores de más difícil acceso", detalló.



El jefe del Servicio de Neurología del Hospital del Mar, Jaume Roquer, auguró que están "relativamente cerca de tener", en personas con deterioro cognitivo demostrado por una adecuada valoración neuropsicológica, un biomarcador en sangre positivo que permita indicar una posibilidad de Alzheimer alta.

