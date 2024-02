'Allium sativum': ¿qué sucede si come ajo crudo con regularidad?

El ajo es muy conocido por su función en la gastronomía como una gran especie para potenciar los sabores de la cocina, sin embargo, este también tiene varias propiedades que podrían ser beneficiosas para la salud si se consume diariamente de manera natural.



La planta pertenece a las amarilidáceas, la misma familia de la cebolla, los puerros y las chalotas, y es cultivado en amplias zonas del mundo.

De acuerdo con el portal de salud 'Cuídate Plus', el Allium sativum cuenta con varios micronutrientes como el manganeso y el selenio, que tienen propiedades antioxidantes que ayudan a reducir el estrés oxidativo, además de ayudar al crecimiento del cartílago y participar en la producción de energía.



(Le puede interesar: El alimento ancestral, rico en minerales y vitaminas que favorece la microbiota).



Así mismo cuenta con vitaminas como la B6 y la C, las cuales aportan al desarrollo cerebral, a la salud del sistema inmunitario y a la producción de colágeno, utilizada para construir y recuperar el tejido.



“También contiene aminoácidos proteinógenos, diversos compuestos sulfurados (principalmente bisulfuro de alilo), quercetina, fructanos (principalmente inulina), más elementos minerales (potasio, calcio) y otras vitaminas B, (B1, B2, B3 y B5)”, afirma Josep Allué vocal de 'Plantas Medicinales y Homeopatía del Colegio de Farmacéuticos de Barcelona (COFB)', para el portal citado.



Dado que la cantidad de ajo que se consume normalmente es bastante pequeña, los nutrientes que se ingieren también son bajos. Si come ajo con regularidad, obtendrá una mayor cantidad de estas importantes vitaminas y minerales.



De acuerdo con la revista 'Journal of Clinical and Translational Research', se ha descubierto que los efectos del extracto de ajo ayudan a reducir la inflamación sistémica y a restaurar los niveles de glóbulos blancos, así como a disminuir los factores de riesgo que pueden desencadenar enfermedades cardiovasculares, gracias a la alicina, el compuesto que le da el olor característico a la planta.



"En estudios humanos, la alicina también ha demostrado potencial terapéutico. Así, en sujetos sanos y en pacientes con diabetes tipo 2, los valores de colesterol total, lipoproteínas de baja densidad (LDL) y triglicéridos disminuyeron después del tratamiento con la alicina", señala el portal de la 'Librería Nacional de Medicina'.

Aunque no existen recomendaciones oficiales sobre la cantidad de ajo que se debe comer, los estudios muestran que comer de uno a dos dientes (3 a 6 gramos) por día puede tener beneficios para la salud, de acuerdo con 'Heathline'.



Si nota algún efecto secundario después de comer más de esta cantidad, considere reducir su ingesta. Cocinar el ajo antes de comerlo también puede ayudar a prevenir efectos secundarios como el aliento a ajo, problemas digestivos y reflujo ácido.



(Lea también: Ibuprofeno: ¿quiénes pueden consumir este medicamento y bajo que condiciones?).



Si tiene algún problema de salud subyacente o está tomando medicamentos, lo mejor es hablar con su médico antes de realizar cambios en su dieta o utilizar suplementos a base de hierbas.

Más noticias